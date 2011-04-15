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«Пер Гюнт». Премьера

15 апреля
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15 апреля 2011
15 и 16 апреля в Центре драматургии и режиссуры на «Сцене на Беговой» (Беговая, 5) - премьера нового спектакля по пьесе Генриха Ибсена «Пер Гюнт».
Перевод — А. и П. Ганзен.
Режиссер, сценограф, художник по костюмам – Наталья Сомова.
У этого спектакля, премьера которого прошла в ЦДР, — долгая предыстория, связанная с основателем Центра Алексеем Николаевичем Казанцевым, который особенно любил эту пьесу Ибсена. Он приступал к постановке «Пера Гюнта»* несколько раз. Первый раз, будучи еще студентом режиссерского курса, который набрал Олег Ефремов при Школе-Студии МХАТ, где А.Н. Казанцев поставил «Пера Гюнта» в качестве дипломной работы и получил оценку «отлично». Потом Алексей Николаевич репетировал того же «Пера Гюнта» в Малом театре, и даже легендарный Михаил Царев был готов играть роль Пуговичника, но до выхода спектакля дело не дошло. Наконец, уже став худруком Центра драматургии и режиссуры, Казанцев снова обратился к этому тексту великого норвежского драматурга, но спектакль выпустить не успел, поскольку репетиции затянулись, а в 2007 году Алексея Николаевича не стало.
Вдова драматурга, художник Наталья Сомова решила завершить дело мужа и все-таки довести начатое дело. Это её первый режиссерский опыт.
Наталия Сомова — известный современный русский художник. В настоящее время является главным художником и членом Художественного совета Центра драматургии и режиссуры. В 1965 окончила Московское художественное училище им. 1905 года. В1971 окончила Художественный Институт имени В. И. Сурикова. Педагоги: Д. Жилинский, В. Рындин, М. Курилко, М. Пожарская. Член Союза Художников России.
Работает в разных направлениях, как авангардистских, так и традиционных. Поражает разнообразием идей и стилей, обладая при этом своей неповторимой манерой. Участница многочисленных выставок в России и за рубежом.
В спектакле были заняты актеры: Александр Сомов, Елена Соловьева, Ярославна Свирская, Владимир Балашов, Елена Шкурпело, Анна Швол, Алена Гирель, Игорь Ларин, Мария Орлова, Игорь Бондаренко, Ирина Язвинская, Вера Сергачева и другие.

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* Пьеса «Пер Гюнт» (Peer Gynt) написана основателем европейской новой драмы Генрихом Ибсеном (1828-1906) в 1867 году.

ЦДР
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Владимир Балашов (II)Игорь Бондаренко (IV)Алена ГирельАлексей ГрипичОлег ЕфремовАлексей КазанцевМихаил Курилко-РюминВсеволод МейерхольдВадим РындинВера СергачеваАлександр СомовМихаил ЦарёвАнна ШволЕлена ШкурпелоИрина Язвинская
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