«Пер Гюнт». Премьера

анонс

6 июля 2009 Литературный вечер "Встреча поэзии" На Другой сцене театра "Современник" в рамках 7-го фестиваля искусств "Черешневый лес" состоялся литературный вечер "Встреча поэзии".

12 мая 2010 Премьера в Театре имени Пушкина Герои американского фильма "Пули над Бродвеем" вышли на московскую сцену. Театр имени Пушкина показал спектакль по пьесе, написанной по мотивам сценария фильма Вуди Аллена.