«Золотая Маска 2012». Лауреаты

16 апреля
на Исторической сцене Большого театра
состоялась Церемония вручения Премий «Золотая Маска»
. Этот театральный Фестиваль прошел в Москве уже в 18
-й раз, с 27
марта по 15
апреля 2012
года.
Главной неожиданностью состоявшейся церемонии стал тот факт, что среди драматических спектаклей этого сезона, в основном, победили экспериментальные постановки: «Отморозки» Кирилла Серебренникова
, «Зажги мой огонь» Юрия Муравицкого
и Саши Денисовой
, «Счастье» Андрея Могучего
и другие.
Лауреаты Премии «Золотая Маска». Сезон 2010-2011 гг.
«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»
Петр Фоменко
Эдуард Кочергин
Михаил Пахоменко
«За поддержку театрального искусства России»
Виктор Кресс (Губернатор Томской области)
Холдинг «Евроцемент груп»
«Лучший зарубежный спектакль, показанный в России в 2011 году»
(А)поллония (реж. Кшиштоф Варликовский)
Приз критики
Chroma (Большой театр
, Москва)
Специальные премии Жюри музыкального театра
Видеть музыку (Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского
, Пермь)
Валентина Останькович, Филипп Виноградов (художники спектакля «Любовь к трем апельсинам», Детский музыкальный театр им. Н. Сац
, Москва)
Ильгам Валиев (Принц - «Любовь к трём апельсинам», Театр оперы и балета
, Екатеринбург)
Опера / Женская роль
Альбина Шагимуратова (Лючия - «Лючия ди Ламмермур», Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля
, Казань)
Опера / Мужская роль
Уиллард Уайт (Боттом - «Сон в летнюю ночь», Мариинский театр
, Санкт-Петербург)
Опера / Работа дирижера
Евгений Бражник («Сказки Гофмана», Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко
, Москва)
Опера / Работа режиссера
Георгий Исаакян («Любовь к трем апельсинам», Детский музыкальный театр им. Н. Сац
)
Опера / Спектакль
Сказки Гофмана (Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко
)
Работа художника по свету в музыкальном театре
Дамир Исмагилов («Золотой петушок», Большой театр
)
Работа художника по костюмам в музыкальном театре
Жером Каплан («Утраченные иллюзии», Большой театр
)
Работа художника в музыкальном театре
Зиновий Марголин («Мертвые души», Мариинский театр
)
Работа композитора в музыкальном театре
Леонид Десятников
(«Утраченные иллюзии», Большой театр
)
Балет–Современный танец / Женская роль
Анна Хамзина (Русалочка – «Русалочка», Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко
)
Балет–Современный танец / Мужская роль
Денис Савин (Солист – «Herman Schmerman», Большой театр
)
Балет–Современный танец / Работа балетмейстера–хореографа
Мауро Бигонцетти («Cinque», Большой театр
)
Балет / Работа дирижера
Феликс Коробов («Русалочка», Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко
)
Современный танец / Спектакль
Punto Di Fuga (Компании «Диалог Данс», Кострома, и «Zerogrammi», Италия)
Балет / Спектакль
За вас приемлю смерть (Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко
)
Куклы / Работа художника
Захар Давыдов («Удивительное путешествие кролика Эдварда», Театр кукол, Челябинск)
Куклы / Работа режиссера
Александр Борок («Удивительное путешествие кролика Эдварда», Театр кукол)
Куклы / Спектакль
Вероятно, чаепитие состоится (Театр-студия «Karlsson Haus», Санкт-Петербург)
Конкурс «Эксперимент»
Зажги мой огонь (Театр.do
c, Москва)
Специальные премии Жюри драматического театра
Враги: История любви («Современник»
, Москва)
Мамаша Кураж и ее дети (Алтайский театр драмы им. В.М. Шукшина
, Барнаул)
Драма / Работа художника по свету
Дамир Исмагилов («Враги: История любви», «Современник»
)
Драма / Работа художника
Александр Шишкин («Счастье», Александринский театр
, Санкт-Петербург)
Драма / Женская роль
Светлана Замараева
(Елена Ивановна Кручинина - «Без вины виноватые», Театр юного зрителя
, Екатеринбург)
Драма / Мужская роль
Евгений Миронов
(Калигула – «Калигула», Театр Наций
, Москва)
Драма / Работа режиссера
Юрий Бутусов
(«Чайка», «Сатирикон»
, Москва)
Драма / Спектакль малой формы
Отморозки («Седьмая студия», Москва)
Драма / Спектакль большой формы
Счастье (Александринский театр
)
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