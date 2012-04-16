«Золотая Маска 2012». Лауреаты

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22 октября 2006

Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре

17 ноября московский Малый театр представил премьеру спектакля по комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Постановка была посвящена памяти М. Щепкина. Оформление спектакля Е. Лансере было безупречным по стилю экскурсом в прошлое.