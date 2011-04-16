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Нежная сила Ольги Белявской

16 апреля
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16 апреля 2011
16 апреля исполнилось ровно 20 лет, как актриса выходит на подмостки родного театра им.В.Ф.Комиссаржевской. 30 лет назад Ольга Белявская окончила Высшее Театральное училище им. Б. Щукина при Государственном Академическом театре им.Е.Вахтангова. Она работала в Малом драматическом театре Европы, в Молодежном театре на Фонтанке, участвовала в создании театра на Неве.
Первая же роль актрисы в спектакле Ленинградского Малого драматического театра «Стеклянный зверинец» Г. Яновской привлекала внимание театральной критики. Актриса работала со Львом Додиным («Татуированная роза», «Дом», «Братья и сестры»), Ефимом Падве («Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Звучала музыка в саду», «Крыша» и пр.) и другими выдающимися режиссерами. Примерно в этот же период имя актрисы активно зазвучало в кино. Перейдя в Молодежный театр, актриса с успехом сыграла роли своих современниц в пьесах «новой волны». В 1991 году актриса поступает в труппу театра им. В.Ф. Комиссаржевской, где в ее репертуаре - самые разноплановые роли - от лирических до острохарактерных героинь.
Все, кто когда-либо работал или работает с Ольгой Белявской, отмечают одно из самых (как ни парадоксально!) редких качеств современной актрисы – ее удивительную, магическую женственность, хрупкость, безграничное женское обаяние и душевную силу. В этой актрисе сочетаются изумительное чувство стиля, внутренняя гибкость и изящество, тонкое, «обертоновое звучание», ироническая манерность, психологическая глубина, интеллигентность и высокая степень таланта.
Одна из самых великолепных ее работ в родном театре – это образ Ольги в спектакле «Шесть блюд из одной курицы».
- Любимая моя роль Ольги Белявской, из недавних: в спектакле «Шесть блюд из одной курицы». «Серая мышка» - кажется, так характеризует её, от ревности, бывшая свекровь? - Да, казалось бы, вся из неярких, северных красок. Но... стоит ей войти - и на душе теплеет. Она словно излучает свет, «обыкновенная» такая Оля Иванова... даже плачущая, с красными глазами, с потёкшей тушью… Столько любви!.. Очень ёмкая, одухотворённо прожитая роль (отзыв зрителя).
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