«Время ночь»: Премьера

анонс

31 августа 2006 "Я с удовольствием стал учиться актерскому мастерству..." В Трудовой книжке Петра Петровича Глебова, заполненной зав.отделом кадров есть запись: "Общий стаж работы по найму до поступления в Театр им. К.С.Станиславского 2 года. Подтверждено документами.

18 февраля 2013 Мастер-классы Андрея Кончаловского 4 и 6 мая в концертном зале «МИР» Андрей Сергеевич Кончаловский дал два мастер-класса для студентов творческих ВУЗов.

7 февраля 2009 Премия правительства РФ Правительство РФ наградило премией в области культуры режиссера и актеров Малого театра, участвовавших в создании спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского.