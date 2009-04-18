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«Золотая маска-2009». Лауреаты

18 апреля
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18 апреля 2009
«Золотая маска-2009». Лауреаты18 апреля были подведены итоги пятнадцатого национального театрального фестиваля и конкурса «Золотая маска». Впервые его организаторы отказались от помпезной церемонии награждения. «Золотые маски» были вручены лауреатам уже в полдень, а вечерний праздничный пир был задуман в виде оперного спектакля.

В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко участникам и гостям «Золотой Маски» была представлена ироническая опера под названием «Золотое». В основе либретто – русские народные сказки «Колобок», «Курочка Ряба» и «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина. В спектакле нашли отражение почти все театральные жанры, представленные на «Золотой Маске». А завершился вечер, посвященный 15-летию фестиваля, на торжественной ноте. Чествовали лауреатов специальных премий «Золотой Маски». Президент фестиваля Георгий Тараторкин вручил «Маску» за лучший зарубежный спектакль, показанный в России в 2008-ом году. Приз получила венгерская постановка «Иванов». Одним из лауреатов самой почетной премии «За честь и достоинство» стала театральный критик и историк театра Инна Соловьева. Награду она получила из рук председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина.

В результате «Маски» распределились следующим образом:

ДРАМА/СПЕКТАКЛЬ БОЛЬШОЙ ФОРМЫ
«ЧАЙКА», Александринский театр, Санкт-Петербург

ДРАМА/СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ
«БИТВА ЖИЗНИ», Театр «Студия театрального искусства», Москва

ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА
Валерий ФОКИН, «Женитьба», Александринский театр, Санкт-Петербург

ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Полина АГУРЕЕВА, Лариса – «Бесприданница», театр «Мастерская П. Фоменко», Москва

ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ
Олег БАСИЛАШВИЛИ, Князь К. – «Дядюшкин сон», БДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА
Александр БОРОВСКИЙ, «Женитьба», Александринский театр, Санкт-Петербург


КУКЛЫ/СПЕКТАКЛЬ
«СОСЕДИ», Хакасский национальный театр кукол «Сказка», Абакан

КУКЛЫ/РАБОТА РЕЖИССЕРА
Алексей ШИШОВ, Борис КОНСТАНТИНОВ, Денис ШАДРИН, «Ленинградка», Театр-студия «КУБ», Санкт-Петербург

КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА
Виктор АНТОНОВ, «Ленинградка», Театр-студия "КУБ", Санкт-Петербург

КУКЛЫ/РАБОТА АКТЕРА
Петр ВАСИЛЬЕВ, Холстомер – «Холстомер. История лошади», Большой театр кукол, Санкт-Петербург

Специальная Премия Жюри драматического театра и театра кукол

«БЕРЕГ УТОПИИ», РАМТ, Москва
Дуэт Натальи Макаровой и Александра Хрякова – «ВОЙЦЕК», Алтайский театр драмы им. В.М. Шукшина, Барнаул


ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ
«ЗОЛУШКА», Театр «Зазеркалье», Санкт-Петербург

ОПЕРА/РАБОТА ДИРИЖЕРА
Павел БУБЕЛЬНИКОВ, «Золушка», Государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», Санкт-Петербург

ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИССЕРА
Георгий ИСААКЯН, «Орфей», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

ОПЕРА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Кристина КАПУСТИНСКАЯ, Груша – «Очарованный странник», Мариинский театр, Санкт-Петербург

ОПЕРА/МУЖСКАЯ РОЛЬ
Алексей МАРКОВ, Иван Карамазов – «Братья Карамазовы», Мариинский театр, Санкт-Петербург


БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ
«ДИАНА ВИШНЁВА: КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ», Проект Сергея Даниляна, США-Россия

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ
«ГЛИНЯНЫЙ ВЕТЕР», Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, Екатеринбург

БАЛЕТ/РАБОТА ДИРИЖЕРА
Андрей ДАНИЛОВ, «Баядерка», Театр оперы и балета, Новосибирск

БАЛЕТ/СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА/ХОРЕОГРАФА
Сергей СМИРНОВ, «Глиняный ветер», Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, Екатеринбург

БАЛЕТ/СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Диана ВИШНЁВА, «Диана Вишнева: красота в движении», Проект Сергея Даниляна, США-Россия

БАЛЕТ/СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ
Игорь ЗЕЛЕНСКИЙ, Солор – «Баядерка», Театр оперы и балета, Новосибирск


ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ
«КОНЁК ГОРБУНОК», МХТ им. А.П. Чехова, Москва

ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА
Эхтибар АХМЕДОВ, «Гадюка», Театр музыкальной комедии, Новосибирск

ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ/РАБОТА РЕЖИССЕРА
Гали АБАЙДУЛОВ, «Гадюка», Театр музыкальной комедии, Новосибирск

ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Мария ВИНЕНКОВА, Фике (молодая Екатерина) – «Екатерина Великая», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург


РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Родион ЩЕДРИН, «Очарованный странник», Мариинский театр

РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Эрнст ГЕЙДЕБРЕХТ, «Орфей», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Павел КАПЛЕВИЧ, «Екатерина Великая», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Ильдар БЕДЕРДИНОВ, «Майская ночь», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

Специальная Премия Жюри музыкального театра
Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) – постановка оперы «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ», – «За создание современного спектакля на основе национального эпоса»
Дуэт Натальи Осиповой и Вячеслава Лопатина – «СИЛЬФИДА», Большой театр, Москва

КОНКУРС «ЭКСПЕРИМЕНТ»
«ЛИКВИДАЦИЯ», LIQUID Theatre, Москва-Челябинск

ПРИЗ КРИТИКИ
«ДИАНА ВИШНЁВА: КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ», Проект Сергея Даниляна, США-Россия

Лауреаты специальных премий Золотой Маски 2009 года

«За честь и достоинство»
Инна СОЛОВЬЕВА
Семен ЛЕРМАН

«За поддержку театрального искусства России»
Издательский дом «КОММЕРСАНТЪ»
Александр Васильевич ФИЛИПЕНКО, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«За лучший зарубежный спектакль, показанный в России в 2008 году»
«ИВАНОВ», Театр им. Йожефа Катоны, режиссер Тамаш Ашер, Венгрия
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