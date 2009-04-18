«Золотая маска-2009». Лауреаты

анонс

4 сентября 2006 "Вы подумайте, насколько лучше бы играла Ермолова, если бы она днем работала у шлифовального станка!" Первый ТРАМ (Театр рабочей молодежи) открылся 21 ноября 1925 года в Ленинграде, положивший начало новому мощному движению. Вслед за ним стали появляться театры рабочей молодежи в Баку, Москве, Перми, Иваново-Вознесенске.

23 июля 2007 Новые драмы - новые направления 15-24 сентября на арт-хаусных площадках Москвы ("Практика", "ТЕАТР.DOC", Центр Мейерхольда) прошел V Фестиваль Современной Пьесы "Новая драма". Его вдохновителями в 2002 году стали Эдуард Бояков, Елена Гремина и Михаил Угаров, известные по многим нашумевшим театральным проектам.

11 мая 2010 "Чайка" прилетела 12-й раз В МХТ им. Чехова во вторник состоялась 12-я Торжественная церемония вручения театральной премии "Чайка".