С 18
по 29 апреля
в Москве прошел Театральный молодежный форум-лабораторию «Новая театральная реальность»
. Организатор проекта — Союз театральных деятелей России
.
«Новая театральная реальность»
- практическая лаборатория для молодых представителей разных театральных профессий, объединенных для создания творческого продукта, спектакля в формате work-in-progress. «Новая театральная реальность»
- аналог распространенной в мире творческой резиденции, здесь аккумулируется созидательная энергия, возникают театральные «компании», моделируются новые направления.
Участники проекта отбирались на конкурсной основе. В итоге, было выбрано шесть творческих групп, в составе каждой из них — режиссер, сценограф, драматург, артисты. Участие в творческой лаборатории также примут театральные критики и менеджеры из московских ВУЗов (РАТИ/ГИТИС
, Школа-студия МХАТ
). В качестве драматургического материала участникам на выбор были предложены пьесы современных авторов, которые будут принимать непосредственное участие в лаборатории.
В рамках форума прошла также образовательная программа с серией тренингов, мастер-классов, творческих встреч. Для сценографов мастер-класс провел театральный художник, педагог Школы-студии МХАТ Виктор Шилькрот
. С актерами тренинги провели: лауреат премии «Золотая Маска», художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов
и хореограф-постановщик, педагог ГИТИСа Алексей Ищук
. Драматурги стали участниками своей лаборатории под руководством заслуженного артиста России, режиссера и драматурга Сергея Коковкина
.
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