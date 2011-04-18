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«Новая театральная реальность»

18 апреля
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18 апреля 2011
С 18 по 29 апреля в Москве прошел Театральный молодежный форум-лабораторию «Новая театральная реальность». Организатор проекта — Союз театральных деятелей России.
«Новая театральная реальность» - практическая лаборатория для молодых представителей разных театральных профессий, объединенных для создания творческого продукта, спектакля в формате work-in-progress. «Новая театральная реальность» - аналог распространенной в мире творческой резиденции, здесь аккумулируется созидательная энергия, возникают театральные «компании», моделируются новые направления.
Участники проекта отбирались на конкурсной основе. В итоге, было выбрано шесть творческих групп, в составе каждой из них — режиссер, сценограф, драматург, артисты. Участие в творческой лаборатории также примут театральные критики и менеджеры из московских ВУЗов (РАТИ/ГИТИС, Школа-студия МХАТ). В качестве драматургического материала участникам на выбор были предложены пьесы современных авторов, которые будут принимать непосредственное участие в лаборатории.
В рамках форума прошла также образовательная программа с серией тренингов, мастер-классов, творческих встреч. Для сценографов мастер-класс провел театральный художник, педагог Школы-студии МХАТ Виктор Шилькрот. С актерами тренинги провели: лауреат премии «Золотая Маска», художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов и хореограф-постановщик, педагог ГИТИСа Алексей Ищук. Драматурги стали участниками своей лаборатории под руководством заслуженного артиста России, режиссера и драматурга Сергея Коковкина.

СТД РФ
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