Вручение "Золотой маски"

В Москве в музыкальном театре им.Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска". Открыл торжество оркестр под управлением Валерия Гергиева. За лучшую режиссуру в опере премию получил Александр Титель (спектакль "Так поступают все женщины", театр им. Станиславского и Немировича-Данченко). Лучшим режиссером в драме и обладателем "Золотой Маски" стал Сергей Женовач (за два спектакля - "Мнимый больной" и "Захудалый род"). Обладателями самой главной награды - "Лучшый спектакль" - стали: в театре кукол - "Робин Бобин" ("Кукольный формат", Санкт-Петербург), в балете - "Золушка" (Театр оперы и балета, Новосибирск), в опере - "Поворот винта" (Мариинский театр) и в драме: малая форма - "Захудалый род" (Студия театрального искусства, Москва), большая форма - "Мнимый больной" (Малый театр). "За лучшую мужскую роль в балете премия "Золотая маска" вручена Андрею Иванову (спектакль "Шинель", Мариинский театр). За лучшую мужскую роль в оперетте премию получил Александр Бабенко (спектакль "Маугли", театр "Московская оперетта"), за лучшую мужскую роль в опере - Флориан Беш (спектакль "Волшебная флейта", Большой театр ). В номинации "Лучшая мужская роль в драме" победил Евгений Миронов (спектакль "Господа Головлевы", МХАТ им.Чехова). Лучшими актрисами и обладательницами премии Золотая маска стали: в балете - Евгения Образцова (спектакль "Ундина", Мариинский театр); в оперетте - Елена Костюкова (спектакль "Фигаро", театр Музкомедии (Екатеринбург); в опере - Татьяна Печникова (спектакль "Норма", театр "Новая опера") и в драме - Мария Миронова (спектакль "Федра. Золотой колос", театр Наций). Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой вручил губернатору Ростовской области Владимиру Чубу премию за поддержку театрального искусства в России. В конкурсе "Новация" премию "Золотая маска" получил спектакль театра из "Дерево" (С.-Петербург-Дрезден) - "Кетцаль". "Золотую маску" в номинации "Лучшая работа дирижера в опере" получил Вольф Горелик (спектакль "Так поступают все женщины", Музыкальный театр им.Станиславского и Немировича-Данченко). "Лучшей работой балетмейстера" признана постановка Алексея Ракманского ("Игра в карты", Большой театр). Премии в номинации "Лучшие работы художника" вручал грузинский режиссер, драматург и кукольник Ризо Габриадзе.

"Лучшей работой художника в театре кукол" и премией "Золотая маска" отмечена Анна Викторова за спектакль "Робин Бобин". "Лучшей работой художника в музыкальном театре" признана работа Владимира Арефьева ("Так поступают все женщины", Музыкальный театр им.Станиславского и Немировича-Данченко). За "Лучшую работу художника в драме" посмертно удостоен российский сценограф Давид Боровский. Лауреаты премии определяются, как правило, на ежегодном традиционным фестивале спектаклей-номинантов, предваряющем вручение премии. В этом году он проходил с 28 марта по 13 апреля и завершился спектаклем "Король Лир" Малого драматического театра из Санкт-Петербурга под руководством Льва Додина. Завершилась церемония вручением премий в самой почетной номинации - "За честь и достоинство". Ими награждены выдающаяся балерина Марина Семенова и народный артист РФ Владимир Гуляев.