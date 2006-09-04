Премьера спектакля «Суд» в МХАТе 2-ом

анонс

4 сентября 2006 Первая модель продюсерского театрального центра Всероссийское объединение "Творческие мастерские" (ВОТМ) было учреждено Союзом театральных деятелей РСФСР 24 сентября 1987 года. Авторы этой идеи, они же члены первого правления ВОТМ, - Е.

18 февраля 2013 Театр Станиславского: Сезон премьер Новый художественный руководитель Драматического театра имени Станиславского Александр Галибин открыл сезон премьер спектаклем «Я пришел».

7 февраля 2009 Юбилей "Царя Бориса" В Малом театре отмечают юбилей спектакля: в воскресенье в 200-ый раз играют "Царя Бориса" по пьесе Алексея Константиновича Толстого. В репертуаре Малого вся трилогия Толстого - "Смерть Ионна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис".