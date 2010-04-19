«Скользящая Люче». Возвращение

19 апреля 2010 года на сцене Центра-музея В.С.Высоцкого
восстановление спектакля «Скользящая Люче»
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Последний раз спектакль прошел в апреле 2007 года, а спустя три года команда снова собралась вместе, чтобы восстановить «Скользящую Люче»
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«У спектакля была очень насыщенная жизнь, но в связи с техническими трудностями нам пришлось ее прервать. Спектакль не доиграл,
- считает Skvortsov
. - Теперь появилась возможность вернуть ему жизнь, и мы решили попробовать»
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Это почти библейская история потери и обретения семьи, себя, любви. Это притча о тяготах земных, о потерянном рае и ускользающей красоте. Семейная драма - так создатели обозначили жанр спектакля.
23 декабря 2004 года актер Владимир Скворцов
показал свою первую режиссерскую работу - спектакль по пьесе Лауры-Синтии Черняускайте «Скользящая Люче»
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По мнению авторитетного журнала «АФИША» спектакль «Скользящая Люче»
вошел в пятерку лучших спектаклей сезона 2004-2005.
В 2005 году спектакль был отмечен «Призом зрительских симпатий»
на фестивале «Новая Драма-2005»
и представлял Москву в московской программе VI Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова
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