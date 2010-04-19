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«Скользящая Люче». Возвращение

19 апреля
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19 апреля 2010
«Скользящая Люче». Возвращение19 апреля 2010 года на сцене Центра-музея В.С.Высоцкого восстановление спектакля «Скользящая Люче»!
Последний раз спектакль прошел в апреле 2007 года, а спустя три года команда снова собралась вместе, чтобы восстановить «Скользящую Люче».
«У спектакля была очень насыщенная жизнь, но в связи с техническими трудностями нам пришлось ее прервать. Спектакль не доиграл, - считает Skvortsov. - Теперь появилась возможность вернуть ему жизнь, и мы решили попробовать».
Это почти библейская история потери и обретения семьи, себя, любви. Это притча о тяготах земных, о потерянном рае и ускользающей красоте. Семейная драма - так создатели обозначили жанр спектакля.
23 декабря 2004 года актер Владимир Скворцов показал свою первую режиссерскую работу - спектакль по пьесе Лауры-Синтии Черняускайте «Скользящая Люче».
По мнению авторитетного журнала «АФИША» спектакль «Скользящая Люче» вошел в пятерку лучших спектаклей сезона 2004-2005.
В 2005 году спектакль был отмечен «Призом зрительских симпатий» на фестивале «Новая Драма-2005» и представлял Москву в московской программе VI Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова.

ЦДР
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«Скользящая Люче». Возвращение фотографии
«Скользящая Люче». Возвращение фотографии
«Скользящая Люче». Возвращение фотографии
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