Продюсерский центр Новое Искусство и театр Русский Терем показали премьеру «Женитьба в Мыльном переулке» по пьесе Н. В. Гоголя 21 и 22 апреля

Замысел пьесы «Женитьба» родился у Гоголя в 1833 году, хотя окончательная редакция приходится на 1841 год. За восемь лет пьеса претерпела огромное количество изменений от места действия (деревня-столица), до названия («Женихи» - «Женитьба»). За это время автор так и не определился с выбором жанра, очевидно намеренно, оставив подзаголовок «совершенно невероятное событие в двух действиях». Также, из окончательной редакции, видимо тоже не случайно, не исчезла ремарка «писано в 1833 году». На все эти факты, режиссер спектакля Александр Власов, обратил пристальное внимание и сделал довольно интересные выводы, сформировавшие оригинальную концепцию постановки.

Известно, что Гоголь к идее брака относился с ужасом, и это позволило режиссеру трактовать данную историю как абсурдный сон, о котором со смехом рассказываешь друзьям. Этот «сон», говорит нам многое о страхах и комплексах драматурга, но в результате мы имеем невероятно смешную комедию положений, написанную остро, свежо, смачно. Это фантасмагория, фарс, иллюзия, почти бред. Гоголь даже не находит точного определения жанра, это не комедия, не трагикомедия, а просто… «совершенно невероятное событие»! В этом гоголевском определении основная идея автора.

Режиссер приготовил для искушенного столичного зрителя истинно гоголевский перфоманс. Действие происходит в Мыльном переулке – там, где живет по сюжету главная героиня пьесы – Агафья Тихоновна. Но мыльный здесь не только переулок, каждый персонаж в какой-то степени напоминает мыльный пузырь. Причем раздуваться герои начинают в самых неожиданных местах. У Яичницы раздуло живот, у Анучкина – ягодицы, у Жевакина – колени, у свахи Феклы – грудь, у Кочкарева – плечи, а у девки Дуняшки ветром надуло девятый месяц.

Премьерный спектакль просто фонтанирует идеями и находками. Чего стоит дефиле в исполнении женихов, во всех ракурсах демонстрирующих свои «модельные» физиономии и фигуры, пока Агафья Тихоновна раздумывает, кого выбрать! А огромные пяльцы, на которых невеста вышивает портрет мужчины своей мечты! Или представшая нашему ошеломленному взору Сицилия в изображении женихов с веслами и Дуняшки с ведром на плече!

Впрочем, как говорит в пьесе Яичница, «нужно всё это поверить на деле»!



В спектакле заняты артисты: Катя Булычева, Сергей Апрельский, Григорий Анашкин, Наталья Унгард, Анна Гришина-Александрова, Николай Лещуков, Михаил Полежаев, Роман Данилин, Дарья Цепляева, Анна Пухова, Алексей Громов, Антон Бебин.