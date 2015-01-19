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Взаимоотношения Главреперткома с академическими театрами

21 апреля
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21 апреля 1925
Право цензурирования репертуара академических театров Главрепертком получил 21 апреля 1925 г., когда было принято постановление ВЦИК «О цензурировании репертуара артистов академических театров». От предварительной цензуры освобождались лишь выступления заслуженных и народных артистов.
Главрепертком мог допустить пьесу или оперу к постановке, запретить или потребовать исправлений. Например, пьесу М. Булгакова "Бег" запрещали несколько раз, требовали переделок и окончательно запретили в 1934 году. В 1928 году Николай Эрдман подписал договор на готовую пьесу "Самоубийца" с Мейерхольдом, и сразу после этого Главрепертком запретил ее.
По личному указанию Сталина «в связи с новой международной обстановкой» Главрепертком в начале 1940 г. запретил исполнять и показывать 4 200 произведений литературы и искусства (от общего числа 13 200, то есть 1/3 часть), где имелись антифашистские мотивы.
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