Большая творческая победа МХАТ СССР им.Горького

21 апреля Московский Художественный Академический театр СССР им. Горького показал премьеру спектакля "Анна Каренина" по роману Л. Н. Толстого (инсценировка Н. Д. Волкова).

Спектакль захватил зрителей: замечательные актеры - заслуженные артисты РСФСР А. К. Тарасова и Н. П. Хмелев - потрясли своей вдохновенной игрой и глубиной переживаний. Глядя на Тарасову - Каренину, зрители с предельной ясностью видели и переживали трагедию русской женщины, раздавленной невыносимой тяжестью собственнического строя. Игра Хмелева поднимала ненависть к Каренину, который выведен в гениальном творении Толстого как олицетворение всей мерзости реакционной, бюрократической России и лицемерия церковной морали.

Успех премьеры был исключительный. Присутствовавшие на спектакле товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов и Жданов горячо аплодировали вместе со всем залом.

По окончании спектакля в зале долго не стихали бурные овации. Публика неоднократно вызывала постановщиков - В. И. Немировича-Данченко и В. Г. Сахновского, автора инсценировки Н. Д. Волкова, восторженно рукоплескала А. К. Тарасовой, Н. П. Хмелеву и всему актерскому коллективу. Московский Художественный Академический театр ССОР им. Горького одержал большую творческую победу. Бережно сохранив основные психологические линии романа Толстого, режиссура - народный артист Союза СCР В. И. Немирович-Данченко и В. Г. Сахновский - создала блестящий, волнующий спектакль, который является торжеством реалистического искусства.