"Веселенькое кладбище" на сцене филиала театра им. Вл.Маяковского

22 апреля на сцене филиала Московского академического театра им. Вл.Маяковского
состоялся моноспектакль одного из ведущих артистов Александринского театра, номинанта "Золотой маски"-2009 (драма/мужская роль) Игоря Волкова
. Спектакль "Веселенькое кладбище" (по мотивам произведений А.П.Чехова) - монолог для одного артиста и собаки, в начале девяностых годов принес Игорю Волкову известность, несколько престижных театральных призов и приглашение в Александринский театр
.
Игорь Волков не понаслышке знающий театральную провинцию, создал образ актера-странника, в котором соединились черты чеховских героев актеров прошлого века - и современных лицедеев. Актер сумел иронично и легко рассказать о грустном и смешном, о нелепых подробностях театрального быта и самоотверженной любви к искусству, мелочности, меркантильности и одновременно истинном донкихотстве странствующих рыцарей сцены. Свой спектакль Игорь Волков посвятил памяти провинциального актера Иосифа Нахимовича Пругера - одного из таких театральных подвижников. Последний раз этот спектакль был показан в Москве более 10 лет назад. Сейчас у вас есть возможность увидеть его еще раз.
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