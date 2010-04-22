В помещении «Сцены на Беговой» Центра драматургии и режиссуры 22 апреля 2010 года стартовала новая творческая программа, с легкой руки одного из ее кураторов, известного театрального критика и журналиста Григория Заславского, получившая название «Остановка на Беговой».
«Остановка на Беговой»
- это своеобразный театральный микст*, вобравший в себя элементы дискуссионного форума, презентационных выступлений, творческих встреч для обмена идеями, читок и показов (актуального и модного ныне work on progress) и т.п. А в целом – своеобразная платформа для создания, обкатки, апробирования, реализации и обсуждения новых творческих проектов (включая пьесы, спектакли, художественные концепции) и лиц, их придумавших.
«Остановка на Беговой»
- это регулярные встречи с российскими и зарубежными театральными деятелями, которые определяют лицо и формат современного театра или будут определять его в будущем.
«Остановка на Беговой»
- это представление новых пьес и их авторов из Польши, Германии, Франции, Великобритании и Америки в партнерстве с Московским культурным центром им. Гете, Польским и Французским культурными центрами в Москве, Британским Советом, Посольством США в России.
«Остановка на Беговой»
- для тех, кто интересуется современным театральным искусством и теми, кто это искусство создает, кто ищет новые формы и подходы к театру.
Арт-директора программы «Остановка на Беговой» - Григорий Заславский и Георг Жено.
Куратор польской программы Кристина Матвиенко.
Кристина Матвиенко,
театральный критик, журналист. Печаталась в петербургских и московских газетах и журналах. Член международной ассоциации театральных критиков I. A. T. C.
Маршрут и расписание ближайших «Остановок»:
22 апреля «Остановка с Маратом Гацаловым». Ведущий встречи – Григорий Заславский.
Марат Гацалов,
актер, режиссер, окончил ВГИК им. С.А. Герасимова (2002 г.) и режиссерский факультет РАТИ (мастерская С. Арцибашева и Ю. Иоффе). Работал актером в театре «Школа современной пьесы». С 2005 года — актер театра им. Вл. Маяковского. В качестве режиссера принимал участие в съемках телевизионного сериала «Сердцеедки». Режиссерский дебют М. Гацалова - спектакль «Хлам» в Центре драматургии и режиссуры. В 2009 г. этот спектакль был включен в специальную программу «Russian Case» Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Второй спектакль - «Жизнь удалась», созданный в соавторстве с Михаилом Угаровым, - участник основной конкурсной программы «Золотой маски» - 2010 (номинация – эксперимент) и включен в программу «Russian Case».
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