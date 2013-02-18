23 апреля 1964
23 апреля день рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке. Именно в этот день в 1964 году выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова.
Основой труппы в те годы были Леонид Филатов, Валерий Золотухин, Виталий Шаповалов, Алла Демидова, Зинаида Славина, Виктор Штернберг, Готлиб Ронинсон, Николай Губенко, Инна Ульянова, позже на Таганку пришел Владимир Высоцкий. Началась прекрасная эпоха Таганки...
обсуждение >>