«Захаровцы» - в Булгаковском Доме

анонс

11 января 2015 Объявлены номинанты премии «Гвоздь сезона» Союз театральных деятелей РФ объявил номинантов Московской ежегодной театральной премии СТД РФ «Гвоздь сезона».

28 апреля 2007 «Марджанов резко обошелся с Шиллером…» 17 мая 1933 года в Москве на сцене Малого театра был показан премьерный спектакль по трагедии Фридриха Шиллера «Дон Карлос» в постановке режиссера Константина Марджанова. Из воспоминаний Елены Гоголевой: «Вдоль улиц Тбилиси медленно двигалась процессия.

11 февраля 2007 108-й сезон Художественного театра закрыт 30 июня Московский Художественный театр закрыл свой 108-й театральный сезон 2005-2006 гг. спектаклем «Белая гвардия», состоявшимся на сцене Театра им. А. С. Пушкина в связи с началом реконструкции Основной сцены МХТ, которую планируется завершить к концу года.