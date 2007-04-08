"Театр в кармане" представил новый спектакль

8 апреля 2007 года "Театр в кармане" представил спектакль "Танечка" по пьесе Алексея Тимошкина.

"Спектакль очень важный для нас. Второй спектакль нашего театра. А за ним выходит третий. И это значит только одно v наш театр живет. Когда-нибудь мы обзаведемся множеством специальных людей, которых у нас нет сегодня - кассирами, работниками сцены и прочая, прочая. Но сегодня мы сами делаем декорации, костюмы, а те, кто не занят в спектакле вполне справляются со своими обязанностями в гардеробе. И кто знает, может, это и есть настоящий живой театр.

Случайная встреча. Встреча двух лучших друзей, спустя десять лет. Желанна ли она? Зачем происходят встречи, которых не ждешь? И что принесет эта встреча двум людям, которые вместе работали? Все вместе - играли, репетировали, ругались, любили. Как же они ее любили! А она? Она тоже. Сначала одного, потом другого. А потом она ушла. А они, пытаясь сбежать от мира или покорить его, продолжают жить для нее. Через десять лет они встретились, для того, чтобы продолжить свой старый спор. Они снова друзья-соперники. И будет ли в этом споре победитель?"



Роли исполняли: Алексей Тимошкин, Владимир Степанко, Ирина Ласовская

Режиссер: Мария Лисичкина

Руководитель театра: Алексей Тимошкин