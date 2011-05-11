«Леонид Утесов. Живой концерт». Премьера

анонс

4 марта 2009 Гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова С 1 по 5 февраля на сцене центра им. Вс. Мейерхольда прошли гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова.

1 февраля - "Представление трагедии А.

17 декабря 2006 Театральный мятеж 23 сентября 1992 г. на общем собрании произошло выделение из Театра на Таганке театра "Содружество актеров Таганки". За разделение театра тайным голосованием высказалось подавляющее большинство трудового коллектива театра.