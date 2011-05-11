Почему я не люблю театр?

«Остановка на Беговой», 11 мая Тема встречи: «Почему я люблю театр?»

Григорий Заславский — арт-директор проекта, ведущий цикла встреч на Беговой — театральный критик, зав. отделом культуры «НГ», шеф-редактор журнала «Станиславский».

Михаил Угаров — со-ведущий проекта, драматург, режиссер, сценарист, член худсовета ЦДР, художественный руководитель «Театра.doc».

Ольга Субботина — куратор проекта, режиссер, член худсовета ЦДР.

Знаменитой фразе неистового Виссариона Белинского «любите ли вы театр, как люблю его я», участники встречи на Беговой противопоставят свою кардинально противоположную позицию: не любите ли вы театр, как не любим его мы. Все реже и реже случаются проекты, в которых творческие люди из смежных областей искусства (литература, изобразительное искусство, кино) были бы готовы рискнуть и принять предложение реализовать идеи на территории театра. В дискуссии о современном театре примут участие от документального кино известный кинорежиссер, сценарист Мария Разбежкина, от филологов — Фекла Толстая, которая, впрочем, и режиссер, и журналист, а также Борис Дубин, который помимо того, что филолог, переводчик, еще и известный российский социолог. Приглашены высказаться по этой теме от цеха фотохудожников — Елена Уланцева, от художников — Егор Остров, от «взрослой современной музыки» — певица и организатор объединения «Несовременное искусство» Лина Милович.