К юбилею А. П. Чехова! 12 мая 2010 года на сцене Московского Драматического Театра «АпАРТе»[/i] Продюсерский центр Алексея Зуева при поддержке Московского Драматического Театра «АпАРТе»
представил спектакль «После занавеса». Первая постановка в России.
Режиссура и исполнение – Алексей Зуев (Лауреат премии «Кумир»), Марина Кангелари (театр «Сатирикон»). Премьера состоялась 27 октября 2006 года.
Жизнь – как "зал ожидания"…
Ожидание чего? Счастья, перемен, спасения, чуда?
А если, как писал Чехов "…цветы распускаются каждую весну, а радости нет"?
Что должно произойти, чтобы человек захотел изменить свою жизнь?
Захотел сделать шаг из "зала ожидания" в неизвестное?
Кто или что может помочь ему? … Любовь.
Пьеса Брайана Фрила «После занавеса»
написана по мотивам произведений А.П. Чехова, и переложена на современный театральный язык, понятный сегодняшнему зрителю. Два актёра, разыгрывают две истории любви, две встречи, совершенно меняющие жизнь их героев. Музыка Пьяцоллы и Моцарта помогает актёрам передать эмоциональную атмосферу действия.
Первая часть – необычная интерпретация чеховской «Дамы с собачкой».
Конец 19 века. Ялта. Курортный роман неожиданно перерастает в настоящее чувство двух зрелых людей, которые с тех пор уже никогда не смогут расстаться. Брайан Фрил озвучивает мысли чеховских героев, чем помогает зрителю глубже проникнуть во внутренний мир их взаимоотношений.
Вторая часть – оригинальное авторское сочинение Брайана Фрила – возможная встреча Сони Серебряковой («Дядя Ваня») и Андрея Прозорова («Три сестры») в затрапезном привокзальном буфете, в советской Москве 20-х годов.
Прошло 20 лет по окончании событий известных чеховских пьес, и зритель не только узнаёт обо всём, что случилось за этот срок с их героями, но и становится свидетелем зарождения новых отношений. Ни утраченные надежды и иллюзии жизни, ни изменившийся социальный порядок, ни возраст героев, не мешают им быть открытыми для новых переживаний и поворотов судьбы.
Спектакль - участник фестивалей:
"Мелиховская весна - 2007"
"Чеховские сезоны в Ялте-2007"
"Открытая сцена" Москва, 2007
"EuroArt" Яссы, Румыния, 2008
Фестиваль Р. Блауманиса, Валмиера, Латвия, 2008
Бреда, Нидерланды, 2009
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