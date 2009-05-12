Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Приволжский театральный форум

12 мая
Все года

Театральная хроника >>
12 мая 2009
13 мая в Нижнем Новгороде начнет свою работу Приволжский театральный форум, который станет очередным этапом 3-го Всероссийского театрального форума «Театр - время перемен», проводимым Союзом театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) в сезоне 2008 - 2009 гг. Уже состоялись Дальневосточный форум (Хабаровск, сентябрь 2008 г.), Уральский форум (Екатеринбург, январь 2009 г.), Сибирский форум (Новосибирск, февраль 2009 г.) и Южный форум (Ростов-на-Дону, апрель 2009 г.). Организаторы Форума: Союз театральных деятелей РФ, Министерство культуры РФ, Правительство Нижегородской области, Администрация города Нижнего Новгорода, Нижегородское отделение СТД РФ.
В работе Приволжского форума примут участие около 600 человек, в Нижний приедут представители 116 театров Приволжского федерального округа (из Кирова, Перми, Оренбурга, Пензы, республик Марий-Эл, Мордовия, Татарстан и т.д.).
Форум - мероприятие масштабное и судьбоносное для региона. Это не театральный фестиваль, а профессиональный конгресс профессиональных работников театра и учреждений культуры, которые соберутся для решения важных вопросов театрального искусства, профессиональной учебы, обмена опытом. В числе участников - руководители театров, театральных ВУЗов, органов культуры субъектов Федерации, органов местного самоуправления, режиссеры, актеры, критики, драматурги, хореографы, художники-постановщики, художники по свету, по костюму, по гриму и т.д., а также сотрудники Центрального аппарата и руководства СТД РФ, ведущие мастера российской и зарубежной сцены, известные театральные художники, продюсеры, искусствоведы, профессора театральных ВУЗов, которые будут руководить совещаниями, семинарами, мастер-классами.
Особо можно выделить семинар на тему «Практика международного сотрудничества», адресованный директорам театров и фестивалей, режиссерам и арт-менеджерам. Организаторами семинара являются СТД РФ совместно с Театральным информационным центром Финляндии при поддержке Европейской Комиссии ЕС. Участники семинара рассмотрят конкретные практические вопросы, связанные с планированием, участием и организацией международных мероприятий в сфере культуры (фестивали, гастроли, совместные постановки, стажировки и пр.). Намечено проведение мастер-класса под руководством знаменитого американского режиссера Ли Бруера, представителя авангардного театра, одиннадцатикратного лауреата главной театральной премии США - «Оби», и актрисы Мод Митчел, в ходе которого будут рассмотрены различные подходы к совместной работе режиссера и актера.
Основные задачи Форума: обсудить и найти решение важнейших проблем отечественного театрального искусства, познакомить деятелей театра ПФО с новейшими технологиями и методиками современного театра, выработать совместные предложения в разрабатываемый государственный документ «Россия 2020. Главные задачи развития страны».
В рамках Форума также состоится встреча губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича Шанцева и председателя СТД РФ, народного артиста России Александра Александровича Калягина.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр Калягин

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Даниил Дондурей
10 мая ушёл из жизни Даниил Дондурей.
Владимир Богин
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Богин.

День рождения >>

Гиви Берикашвили
Денис Васильев
Ярослав Гарнаев
Витаутас Думшайтис
Валентин Зубков
Илья Капанец
Имеда Кахиани
Константин Рацер
Алёна Шайтарова
Малин Акерман
Габриэль Бирн
Брюс Бокслайтнер
Стивен Болдуин
Фриц Кортнер
Кэтрин Хепбёрн
Эмилио Эстевес
все родившиеся 12 мая >>

Премьеры ТВ

Трое в лифте, не считая собаки
12 мая
ТВЦ
В бегах
13 мая
Россия 1
Руби Спаркс
13 мая
Первый канал
Фото на недобрую память
13 мая
Россия 1
Цвет спелой вишни
13 мая
Россия 1
Смягчающие обстоятельства
14 мая
Россия 1
Капитанша
15 мая
Россия 1
Личность не установлена
15 мая
НТВ
Неизвестный
15 мая
ТВ-3

ревью