Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые»

14 мая
Все года

Театральная хроника >>
14 мая 1948
14 мая 1948 года в Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые» в постановке Юрия Завадского и М.Чистякова, художник М. Виноградов. В роли Кручининой — Вера Марецкая, Незнамов — Алексей Консовский, Шмага — Осип Абдулов.
М. Бертенсон «Образ русской матери» : «В центре постановки гордый, благородный образ страдающей и борющейся русской женщины. Режиссерский замысел Ю. Завадского подчиняет весь спектакль теме Отрадиной — матери, у которой отняли ребенка.
В соответствия с этим первое действие, происходящее в 60-годах и являющееся у Островского прологом к трем последующим актам, в истолковании Ю. Завадского вырастает в основное, а все происходящее через 17 лет — в гостинице, за кулисами театра, в доме Дудукина —превращается в своеобразный «эпилог», позднюю и замедленную развязку трагедии, свидетелями которой зрители уже были в первом акте.
В соответствии с этим героиней спектакля становится не знаменитая драматическая актриса Кручинина, а скромная русская женщина Отрадина. Театр играет пьесу о первой чистой любви, принесенной в жертву «золотому молоху», о высоком я самоотверженном материнской чувстве. Драма матери наполняет все содержание спектакля, вытесняя остальные его мотивы.
... В. Марецкая играет Отрадину. Играет настолько правдиво и естественно, что зритель забывает о сцепе, о театре и воспринимает живую человеческую трагедию: в первом акте исполнение Марецкой поистине безупречно. Нельзя ничего пи прибавить, ни убавить к созданному ею образу Отрадиной.
Но вот прошло семнадцать лет, и в номере провинциальной гостиницы мы вновь встречаемся с Отрадиной. Марецкая своих большим мастерством заставляет вас почувствовать, что перед нами не прежняя Любовь Ивановна, а женщина, прожившая трудовую самостоятельную жизнь. Есть теперь мудрое спокойствие в ее интонациях и уверенная мягкость в её движениях. И все же мы охотнее назовем ее по-старому — Любовью Ивановной Отрадиной, нежели Еленой Ивановной Кручининой. Марецкая отказывается от воинствующего образа знаменитой драматической актрисы, «о которой слава гремит, с которой всякий считает за счастье хоть поговорить». И кажется поэтому неправдоподобным, что Муров сомневается в том, кто перед ним – двойник некогда соблазненной им девушки, или она сама.
Марецкая приближает Кручинину –Отрададину к женщинам нашей советской эпохи, а переживания героини классической пьесы звучат у нее с такой правдивостью и естественностью, что растроганный зритель готов простить спектаклю его большие и малые грехи.
А их немало. Так, Б. Лавров вграет Дудукина однотонно, из всей характеристики этого богатого барина я мецената он выделяет лишь его медоточивую вежливость. В исполнении Н. Княгининской не чувствуется трагизма Галчихи — еще одной жертвы безжалостной власти денег. Совершенно не удался К. Михайлову образ Мурова, кажущийся неестественным и деревянным. Даже такой талантливый актер, как 0. Абдулов, верно наметив образ Шмаги, лишает его почему-то отличительного свойства: Шмага в спектакле мрачно-саркастичен, в то время как в пьесе этот «комик в жизни» полон светлого юмора. Есть и настоящие удачи.
Двойственное впечатление производит артист А. Консовский в ответственной роли Незнамова. Его исполнению не хватает того накала драматизма, который зажег бы в зрителях гнев к бесчеловечному строю, жертвой которого является талантливый и честный юноша. А между тем Консовский точно выполняет волю автора. Есть в его Незнамове и «саркастическая улыбка», и «румянец юности и конфуза», и «дерзкий тон», а главное, есть молодость и свежесть чувств, столь необходимые для Незамова.»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Осип АбдуловАлексей КонсовскийВера Марецкая
театры
Театр им. Моссовета

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Диктатура совести. Споры и размышления восемьдесят шестого года в двух частях

Диктатура совести. Споры и размышления восемьдесят шестого года в двух частях

Драматург Михаил Шатров написал множество пьес о Ленине и о большевиках, стал признанным лидером официальной драматургии, занимал важные посты в управлении советским искусством, был рьяным последователем идеи "социализма с человеческим лицом".
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.
Дмитрий Скачков
11 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Скачков.
Галина Шергова
11 мая ушла из жизни сценарист Галина Шергова.
Даниил Дондурей
10 мая ушёл из жизни Даниил Дондурей.

День рождения >>

Джамал Ажигирей
Ярослав Бойко
Анна Михалкова
Олег Морозов
Линда Нигматулина
Елена Понсова
Валентина Пугачёва
Игорь Савочкин
Зинаида Шарко
Франческа Аннис
Кейт Бланшетт
Анн Вяземски
Тим Рот
Эмбер Тэмблин
Дэнни Хьюстон
Эльжбета Чижевская
все родившиеся 14 мая >>

Премьеры ТВ

В бегах
13 мая
Россия 1
Руби Спаркс
13 мая
Первый канал
Фото на недобрую память
13 мая
Россия 1
Цвет спелой вишни
13 мая
Россия 1
Смягчающие обстоятельства
14 мая
Россия 1
Капитанша
15 мая
Россия 1
Личность не установлена
15 мая
НТВ
Неизвестный
15 мая
ТВ-3
Место на земле
19 мая
Первый канал
Мышеловка на три персоны
19 мая
ТВЦ
Геракл
20 мая
Первый канал
Женщина в беде-3
20 мая
ТВЦ
Одиночка
20 мая
Россия 1
Храни тебя любовь моя
20 мая
Россия 1

ревью