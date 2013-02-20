В Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые»

анонс

В феврале Малый театр представил зрителю новые спектакли и отметит юбилей Ирины Муравьевой.

18 и 19 января ЦДР в последний раз представил знаменитый спектакль «Пленные духи»!

В Российской государственной библиотеке по искусству с 20 ноября по 29 декабря 2006 г. проходила выставка "Власть и Судьба".

25 февраля 2007

Диктатура совести. Споры и размышления восемьдесят шестого года в двух частях

Драматург Михаил Шатров написал множество пьес о Ленине и о большевиках, стал признанным лидером официальной драматургии, занимал важные посты в управлении советским искусством, был рьяным последователем идеи "социализма с человеческим лицом".