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Арест Исаака Бабеля

15 мая
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15 мая 1939
В ноябре 1936 года руководству СССР была направлена Справка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР «Об откликах литераторов и работников искусств на снятие с репертуара пьесы Д.Бедного „Богатыри“». По отношению к творческой интеллигенции начались репрессии.
В то время Бабеля печатали крайне редко, поскольку он не освещал успехов партии. На съезде писателей он был подвергнут резкой критике за то, что «оторвался от жизни, отяжелел, стал наблюдателем...». Для Бабеля это не было неожиданностью. После смерти М. Горького он сказал: «Ну, теперь все, каюк. Жить мне не дадут».
Писатель Исаак Бабель был арестован на даче в Переделкине 15 (16) мая 1939 года по обвинению в принадлежности к троцкистской террористической организации и в шпионаже в пользу французской и австрийской разведок. При аресте были конфискованы все его рукописи. Он оказался в cамой страшной тюрьме НКВД - Сухановской. Оттуда мало кому удавалось выйти живым…
Допрашивали Бабеля с пристрастием. Первый допрос длился трое суток. Без перерыва. Бабеля вынудили признать связь с троцкистам, а также их тлетворное влияние на его творчество. На заседании «тройки», 26 января 1940 года Бабель отверг все обвинения, но это не имело уже никакого значения. Писатель, драматург, сценарист Исаак Бабель был приговорен к расстрелу. Расстреляли его на следующий день - 27 января 1940 года.
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