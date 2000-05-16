"Памятник Юрию Никулину"

анонс

22 октября 2006 Студия стала театром 13 ноября Студия имени Евгения Вахтангова была переименована в Государственный Академический театр имени Евгения Вахтангова, с постоянно действующей при нём театральной школой. Много лет, до 1937 года маленькая вахтанговская школа существовала внутри театра.

4 марта 2009 Объявлены победители премии театральной критики имени Александра Кугеля В Москве победители премии театральной критики имени Александра Кугеля получили свои награды. Она была учреждена по инициативе актера театра и кино Олега Меньшикова. Торжественная церемония вручения премии состоялась в понедельник в особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре.