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"Вторая музыка" в "Другом театре"

18 мая
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18 мая 2008
Владимир Агеев ставит в «Другом театре» пьесу Маргерит Дюрас «Вторая музыка». Этот режиссер не впервые обращается к творчеству Дюрас. В 2003 году он поставил тонкий и напряженный спектакль по ее роману «Любовь к английской мяте» с Натальей Фатеевой и Евгением Князевым; а если еще вспомнить, что в сезоне 2006/2007 Агеев блестяще справился с одной из сложнейших пьес мирового репертуара – «Полуденным разделом» П. Клоделя, – то приглашение именно его для постановки «Второй музыки» кажется абсолютно точным ходом. Потому что именно Агеев умеет – и любит – с филигранной точностью подбирать ключи к самым сложным и неоднозначным текстам.
А Маргерит Дюрас именно тот автор, который загадывает загадки и расставляет ловушки режиссеру и актерам. В 1965 году она написала одноактную пьесу «Музыка», и вернулась к ней ровно через двадцать лет, добавив второй акт – собственно, «Вторую музыку». «Почти все это время я хотела этот второй акт. Двадцать лет я слышала приглушенные голоса, охрипшие после бессонной ночи. Он и Она настойчиво требовали вернуться к началу их первой любви» – писала Дюрас.
Во «Второй музыке» после долгой разлуки в отеле встречаются бывшие супруги. Они больше не могут жить друг с другом – но они не могут жить и друг без друга. Они приехали в город, где прошла и закончилась их семейная жизнь, чтобы оформить развод, – и чтобы увидеть друг друга в последний раз. Они встречаются, чтобы понять, что они любят друг друга, и всю жизнь будут любить, а потом расстаются – уже навсегда.
Выявить всю гамму, все нюансы взаимоотношений, через которые прошла эта пара за несколько лет совместной жизни, вычитать это между реплик нарочито скупых и сдержанных диалогов, и сосредоточить на них зрительское внимание – такую задачу поставил перед собой режиссер. Борьба, взаимные обвинения, отчаянный поиск понимания,– чтобы понять причину расставания, придется вспомнить множество сопутствующих обстоятельств и озвучить все тайные мысли.
Мы так и не услышим прямых ответов на вопросы «так кто же из них виноват, что они…?» или «а если бы он (она) в этот момент не стал бы…?»… потому что не ответы главное, а настроение и особая эмоционально-психологическая атмосфера пьесы Дюрас…
Роли исполняют Вера Воронкова и Олег Макаров.
Премьеры - 18 мая, 25 мая в ДК им. Зуева
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"Вторая музыка" в "Другом театре" фотографии
"Вторая музыка" в "Другом театре" фотографии
"Вторая музыка" в "Другом театре" фотографии
"Вторая музыка" в "Другом театре" фотографии
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