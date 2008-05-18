"Вторая музыка" в "Другом театре"

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Новости кино Сериал «Звёздный крейсер "Галактика"» превратят в игру Стратегия Battlestar Galactica Deadlock выйдет этим летом на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Новости кино Зак Эфрон станет маньяком Актёр воплотит образ одного из самых жестоких американских серийных убийц - Теда Банди.

Лайфстайл Ким Кэттролл трижды отказывалась от роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе» Актриса была не уверена в своей привлекательности

Интервью Екатерина Директоренко: «Для творческого человека зарплата - дело не первой важности» Актриса театра и кино - о работе на сцене, рэпе и джазе, социальных темах и многом другом

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: 10 фактов о новейшем российском кино Какие тенденции видны в программе фестиваля