Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна"

18 мая
Все года

Театральная хроника >>
18 мая 2007
Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" - единственный в мире, где в программе только спектакли по произведениям Чехова, - проводился в 25-й раз как российский и 8-й раз в ранге международного 18-23 мая в Мелихове, где расположен Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова.
В рамках фестиваля показали свои работы 13 театральных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Липецка, Краснодара, Новосибирска, Ростова, Баку, Львова, а также совместный российско-французский театральный проект. Старт по традиции фестивалю дал Липецкий театр имени Толстого, который вместе с музеем Чехова стал инициатором "Мелиховской весны", позднее выросшей в крупный международный театральный фестиваль. Также по традиции обязательно в программе фестиваля была представлена постановка чеховской "Чайки", созданной писателем именно в Мелихово и ставшей символом этой усадьбы и вообще чеховского театра. В афише фестиваля были две "Чайки", а на праздничной церемонии открытия зрители увидели сцены из недавней премьеры - балета Джона Ноймайера, который был поставлен им в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Как сообщил генеральный директор музея-заповедника, бюджет фестиваля составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Эти средства выделило правительство Московской области, Федеральное агентство по культуре и кинематографии и сам музей-заповедник. В течение фестиваля помимо спектаклей проходили мастер-классы для актеров и режиссеров, творческие лаборатории и круглые столы.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Спектакли МХТ им. Чехова на телеканале "Культура

Спектакли МХТ им. Чехова на телеканале "Культура

С 11 ноября на канале "Культура" начался телевизионный фестиваль МХТ им. Чехова. В рамках фестиваля были представлены семь спектаклей знаменитого театра, которые демонстрировались на канале «Культура» по субботам.
«Hand Made»

«Hand Made»

В Санкт-Петербурге с 2 по 5 мая прошел первый фестиваль российских пластических театров «Hand Made».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Арво Кукумяги
16 мая ушёл из жизни актёр Арво Кукумяги.
Олег Видов
16 мая ушёл из жизни актёр Олег Видов.
Зоя Толбузина
15 мая ушла из жизни актриса Зоя Толбузина.
Андрей Зай
15 мая ушёл из жизни актёр Андрей Зай.
Александр Парошин
15 мая ушёл из жизни актёр Александр Парошин.
Ирина Карташёва
14 мая ушла из жизни актриса Ирина Карташёва.
Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.

День рождения >>

Сергей Аброскин
Игнатий Акрачков
Валентина Ананьина
Мария Бортник
Евгений Волоцкий
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Ольга Ломоносова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Натаниел Паркер
Дирк Пэссер
Карел Роден
Адриан Ховен
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Премьеры ТВ

Место на земле
19 мая
Первый канал
Мышеловка на три персоны
19 мая
ТВЦ
Геракл
20 мая
Первый канал
Женщина в беде-3
20 мая
ТВЦ
Одиночка
20 мая
Россия 1
Храни тебя любовь моя
20 мая
Россия 1
Сжигая мосты
21 мая
Россия 1
Страна Советов. Забытые вожди
21 мая
Первый канал
Пропавший без вести. Второе дыхание
22 мая
НТВ

ревью