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Об ослаблении идеологического контроля

19 мая
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19 мая 1953
Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС с согласием секретаря ЦК КПСС об «ослаблении идеологического контроля за содержанием и качеством исполнения репертуара в концертно-зрелищных учреждениях страны».
19 мая 1953 г.
Секретарю ЦК КПСС тов. Поспелову П.Н.
Докладываем о значительном ослаблении идеологического контроля за содержанием и качеством исполнения репертуара в концертно-зрелищных учреждениях страны.
В связи с ликвидацией в конце 1951 года Главреперткома (входившего в систему бывшего Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР)2 функции контроля за репертуаром исполнителей-артистов и коллективов были в значительной своей части переданы Главлиту.
Истекшие полтора года показали, что произведенная реорганизация системы наблюдения за состоянием репертуара концертной эстрады и театральной сцены не оправдала себя. Идейно-политический и художественный контроль за исполнительской деятельностью и репертуаром многочисленных чтецов, актеров, музыкантов, оркестров, концертных бригад, областных и районных театров значительно ухудшился.
В данное время концертно-зрелищная и массовая культурно-художественная работа в огромной сети городских и сельских клубов, домов и дворцов культуры, ресторанов, санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей и других общественных мест, привлекающих миллионы зрителей и слушателей, находится фактически вне контроля. Это целиком относится также к многочисленным исполнителям различной бытовой музыки: оркестрам на танцплощадках и катках, баянистам, массовикам на пароходах, в санаториях и т.д.
Переданные Главлиту штаты периферийных уполномоченных бывшего Главреперткома не используются для контроля за идейно-художественным исполнением репертуара, так как по роду своей деятельности Главлит не имеет непосредственного общения с авторами и исполнителями. Его органы ведают лишь специальным надзором за охраной государственной и военной тайны, а не за идейно-художественным качеством произведений и их исполнением.
Министерство культуры СССР в данное время не осуществляет наблюдения за исполнением художественных произведений в учреждениях других ведомств (санатории, рестораны, дома офицеров и пр.). Последние также не несут ответственности за этот важный участок идеологической работы. В результате этого на эстраде получили широкое распространение запрещенные ранее Главреперткомом идейно-порочные и антихудожественные произведения.
Например, в клубах Свердловска и других городов многократно в 1952 г. исполнялись ранее запрещенные Главреперткомом эстрадные скетчи Левшина, песни репрессированного композитора Хайта и других авторов; в центральной гостинице города Львова, на катках города Таллина систематически исполнялись взятые из частных источников американские граммофонные записи; в нескольких санаториях системы Министерства здравоохранения массовики-баянисты исполняли и разучивали упадочные песни белоэмигранта Лещенко. Многие композиторы-ремесленники (напр. Петренко) передают не принятые Комитетом по делам искусств халтурные произведения в широкую сеть оркестров кинотеатров, клубов и других организаций, где они беспрепятственно исполняются.
Оживилась порочная деятельность халтурных частнопредпринимательских бригад, которые завлекают зрителей широковещательной рекламой, распространяя низкую по идейно-художественному качеству и вредную в идеологическом отношении «эстрадную» продукцию (например, программа вроде «Черный и холодный свет», «лекция» на тему: «Могут ли лилипуты иметь потомство?» или «Где родина лилипутов?», «Борьба с медведем на клубной сцене» и пр.).
Имеют место также безответственные, саморекламные, вульгаризаторские выступления киноартистов с неутвержденными текстами на тему об исполнении ими образов вождей и т.д.
Столь же неудовлетворительно организован так называемый последующий контроль за ранее разрешенным репертуаром. «Разболтавшиеся» из-за длительного исполнения спектакли и оркестровые произведения, устаревшие, потерявшие злободневность эстрадные фельетоны, скетчи, конферанс, репризы и т.д. своевременно не снимаются с репертуара артистов, что влечет халтурное и антихудожественное исполнение.
Учитывая создавшееся ненормальное положение, Отдел художественной литературы и искусства ЦК КПСС в 1952 году доложил свои соображения по улучшению дела контроля за репертуаром исполнителей.
Созданная тов. Сусловым М.А. в конце 1952 года комиссия в составе представителей Главлита, Комитетов по делам и культпросвет учреждений, Министерства кинематографии и ВЦСПС наметила некоторые практические предложения по улучшению контроля за репертуаром, имея в виду централизовать эту работу в Главлите. Однако в связи с намечаемой реорганизацией Главлита и включением его в систему МВД, Главлит (т. Омельченко) не только отказывается централизовать у себя функции контроля за зрелищами, но ставит вопрос и о прекращении выполнения даже того ограниченного контроля, который он выполнял до сих пор.
Учитывая, что вновь созданное Министерство культуры СССР объединило в себе ряд ведомств, заинтересованных в вопросе контроля за репертуаром, было бы очевидно целесообразным в настоящее время сосредоточить контрольные функции в самом Министерстве культуры с привлечением органов Главлита.
Считали бы целесообразным поручить Министерству культуры СССР изучить вопрос об улучшении наблюдения и контроля за культурно-зрелищными организациями и по согласованию с заинтересованными ведомствами (министерствами внутренних дел, здравоохранения, ВЦСПС и др.) разработать предложения по организации репертуарного контроля и представить их в ЦК КПСС для рассмотрения.

Просим Вашего решения.
А. Румянцев, П. Тарасов, Б. Ярустовский
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