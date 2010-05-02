«Hand Made»

анонс

В Одесском Русском драматическом театре премьера спектакля «Закат» в постановке Алексея Грипича.

17 августа 2006

"Как могла я все это вынести?"

"Несколько дней до скандала на репетиции «Министерши» в театре шли разговоры о предстоящем производственном совещании, которое откладывала дирекция и парт.организация по разным причинам.