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Первый спектакль таировцев в Барнауле

2 мая
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2 мая 1942
Камерный театр, направленный в город Балхаш в порядке эвакуации, за время своей четырехмесячной работы сумел, несмотря на ряд серьезных трудностей, показать свои основные спектакли. В течение нескольких долгих месяцев, с октября 1941 года по апрель 1942 года, решался вопрос перевода Камерного театра из Балхаша в город Барнаул. Наконец, принято решение о о перемещении театра в Барнаул, где "он возобновит весь свой текущий репертуар".
В "Алтайской правде" было опубликовано интервью Александра Таирова:
"Московский Камерный театр открывает свой сезон в Барнауле. Перерыв в спектаклях был вызван необходимостью ремонта помещения. На это время работникам театра был предоставлен отпуск, которым никто из членов нашего коллектива не воспользовался, решив отдать все свои силы фронту.
Одна бригада под руководством директора театра А.Богатырева побывала на Калининском фронте, где наши концерты и спектакли давались для частей и соединений, находящихся в боевом соприкосновении с врагом. Там наш театр завязал новые дружественные связи. Особенно праздничным было выступление бригады театра в дивизии, сформированной в Алтайском крае, где наших артистов, приехавших из Барнаула, встречали как земляков и просили передать трудящимся края привет и обязательство бороться с врагом, не делая ни шагу назад. Другая бригада, объехав ряд районов Алтайского края и выступая на уборочной, нашла новых друзей в колхозах и совхозах. Третья бригада ... работала над созданием новых пьес и спектаклей".

Работа эвакуированного Камерного театра в Барнауле началась 2 мая 1942 года, когда таировцы дали на сцене Народного дома свой первый спектакль по пьесе идеологически безупречного драматурга и киносценариста Георгия Мдивани "Батальон идёт на Запад".

Елена Рябова
"Этот театр мы не забудем никогда"
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Александр Таиров
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Камерный театр под руководством А.Таирова

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Барнаул. Здание Народного дома, на сцене которого шли спектакли Камерного театра
Фронтовая бригада (дата снимка неизвестна)
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