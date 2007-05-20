Литературный вечер "Встреча поэзии"

анонс

26 сентября 2006 Моя "Чайка" имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех... 18 октября (по новому стилю) 1896 года оглушительным провалом закончилась премьера пьесы "Чайка" в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. Автор покинул зал уже во время второго действия и зарекся писать для сцены.

10 февраля 2007 Каторга — какая благодать! Евгения Гинзбург родилась в Москве, совсем юной уехала в Казань. Окончила Казанский университет, получила ученую степень кандидата исторических наук, была убежденной коммунисткой. Она была счастлива: у нее была семья: муж — Павел Васильевич Аксёнов, член бюро Татарского обкома партии, и трое детей.

22 февраля 2013 Цветы Высоцкому от петербуржцев 25 января, все цветы, принесенные на концерт-спектакль «Наш Высоцкий», были отправлены сразу после окончания спектакля на могилу Поэта.