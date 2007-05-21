«Чайка» в РАТИ

анонс

12 сентября 1903 Прошение М. Г. Савиной об отставке от службы в театре В Петербурге громадную сенсацию произвел слух о том, что М.Г.Савина подала прошение об отставке.

16 мая 2000 "Памятник Юрию Никулину" На изготовление памятника нашему великому артисту, актёру и клоуну были направлены все доходы от новой авторской программы "БЕРЕГИТЕ КЛОУНОВ" известного композитора Юрия ЭРИКОНА, который выступил инициатором,организатором и продюсером потрясающего музыкального действа на арене цирка Ю.Никулина...

6 мая 1947 Любовь Орлова на сцене театра имени Моссовета 6 мая состоялась премьера спектакля театра имени Моссовета «Русский вопрос» с Л. Орловой в роли Джесси.