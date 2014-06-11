«Золото» Камерного театра на барнаульской сцене

Московский камерный театр, эвакуированный в Барнаул из столицы, поставил на местной сцене спектакль «Золото»
(А. Филимонова и В. Дистлера ).
Федор и Степан Потанины — герои «Золота» — люди крутого права, суровых и могучих характеров. Оба они таежники, прирожденные «золотничники», люди большой силы в практической сметки. Они крепко любят друг друга, во вместе им тесно в старательской артели, и они расходятся после первой же ссоры: сын уходит на государственный рудник, где становится отличным забойщиком. Степан — центральный образ пьесы. В нем раскрывается тема становления нового человека, в условиях социалистических, индустриальных форм труда, которые в пьесе противопоставлены кустарщине.
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