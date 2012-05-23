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Благотворительный капустник в «Запаснике»

23 мая
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23 мая 2012
Благотворительный капустник в «Запаснике»
В московском клубе-ресторане «Запасник» 23 мая состоялся благотворительный концерт «Подари мне сердце», организованный независимыми продюсерами Еленой Загорской и Дарьей Перуновской при поддержке фонда «Детские сердца». Все полученные средства от выступлений пойдут на лечение полугодовалого малыша Валеры Горбачева с врожденным пороком сердца, которого со дня на день должны прооперировать. А собрать нужную для операции сумму взялись актеры театра и кино: Алексей Шевченков, Александр Стефанцов, Борис Покровский, Владимир Капустин, Александр Бухаров, Кирилл Плетнев и другие.
Благотворительный капустник в «Запаснике»
Вечер прошел под открытым небом и по духу своему больше всего напоминал дружеский капустник. О благожелательной и веселой атмосфере позаботились ведущие - актеры Борис Покровский и Александр Стефанцов, известные бывалым театралам по спектаклям «Сатирикона» и телезрителям по сериалам «Глухарь» и «Метод Лавровой». Их шутки и пародийные песни развеселили гостей, а исполнение одной из самых популярных мелодий Moby и вовсе привело всех в дикий восторг.
Благотворительный капустник в «Запаснике»
В перерыве между шутками-прибаутками ведущих зрителей заставляли задуматься и переживать остальные участники концерта. Анна Марлиони исполнила песни из репертуара Эдит Пиаф и Людмилы Гурченко. Актер театра «Модернъ» Юрий Соколов прочитал оригинальные стихи собственного сочинения. Свои песни неоднократно спел Алексей Шевченков. Юлия Авшарова продекламировала стихотворение Анны Ахматовой, а Юрий Анпилогов, похожий немного на Владимира Маяковского, прочитал отрывок из его поэмы. Много песен на бис исполнил еще один участник сериала «Глухарь» - актер «Театра Луны» Александр Бобров. Развеселили своим шутливым этюдом Александр Стефанцов и Виталий Абдулов, исполнившие танец моряка и хохлушки. А в завершении концерта на импровизированную сцену вышел гитарист «Кукрыниксов» Игорь Воронов, чтобы предстать перед зрителем в качестве вокалиста.
Благотворительный капустник в «Запаснике»
Пока шел концерт, фонд «Детские сердца» собирал средства. Наличными за вечер собрали 54200 рублей, но это лишь часть оглашенной суммы. Средства также поступали электронными переводами, и в конце концов сумма, нужная для операции, была собрана полностью. Помимо «Детских сердец», в концерте также принял участие благотворительный аукцион встреч «GoodWillion.ru».

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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персоны
Виталий АбдуловЮлия АвшароваЮрий АнпилоговАлександр Бобров (IV)Александр БухаровВладимир КапустинАнна МарлиониДаша ПеруновскаяКирилл ПлетнёвБорис ПокровскийЮрий Соколов (V)Александр СтефанцовАлексей Шевченков
театры
"Модернъ""Сатирикон""Театр Луны"Театр под руководством Армена Джигарханяна

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Благотворительный капустник в «Запаснике» фотографии
Благотворительный капустник в «Запаснике» фотографии
Благотворительный капустник в «Запаснике» фотографии
Благотворительный капустник в «Запаснике» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Птаха   29.05.2012 - 15:09
Поздно узнали и не смогли присутствовать. Но все равно ,спасибо неравнодушным сердцам . Всем и каждому отдельно. читать далее>>
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