"Декрет об отмене любви" в Театре Революции. Гастроли ленинградского театра "Кривое зеркало"

анонс

11 февраля 2007 В гостях у детей - Игорь Петренко 24 июля в гостях у детей из отделений онкогематологии-27 и общей гематологии побывал Игорь Петренко. В больницу артист прибыл, нагруженный коробкой с DVD-плеер и горой дисков с лучшими отечественными фильмами.

18 апреля 1933 Премьера спектакля «Суд» в МХАТе 2-ом Спектакль по пьесе «Суд» В.Киршона о классовой борьбе немецких рабочих на сцене МХАТ 2-го.

22 июля 1941 Москва летом 1941 года Летом 1941 года начались бомбежки столицы - с 22 июля по 22 августа немецкая авиация 24 раза производила налет на Москву. Разрушено здание Театра им. Вахтангова.