"Бой-баба" на сцене 2-го МХАТа! Гастроли Ленинградского театра "Комедия".

26 и 30 мая Бой-баба.(Madame Sans-Gene)

Роль Катрин исполн. Засл.Арт. Е.М.Грановская.

Роль Нийгтера псполн. Засл.Арт. В.В.Максимов.



Наполеон - Надеждин.

Фушэ—Свирский.

Лефевр — Курзнэр, Харламов.

Де-Прео — Морин.

Сен-Марсан - Самойлов.

Бабантрен - Пятницкий.

Канувиль — Лебедев.

Де-Ляристон - Акилов.

Жасмен — Степанов.

Леруа—Новиков.

Констан—Анухин.

Рустан—Малюгин.

Мартемар - Вакс.

Риссу Петров.

Де-Боигол—Вельский.

Жоликер Власов.

Катрин — Заслуж. Арт. Грановская.

Королева Каролина — Рутковская.



Декорации художника Б.М.Эбрштейна

Работы художн В. Н. Ястребцева. Постановка К.П.Хохлова.



Катрин, парижская прачка, во время великой французской революции выходит замуж за сержанта Лефевра, сопутствует ему в качестве маркитантки, в походах и, наконец, когда Лефевр делается маршалом, попадает ко двору Наполеона. Ее острые язык и манеры простолюдинки, бой-бабы, приходятся не по вкусу чопорным придворным дамам. Уступая их наветам, император предлагает Лефевру развестись с женой. Тогда Катрин сама отправляется к императору и своими рассказами о былых днях, и о том, как она в молодости стирала белье бедному офицеру Наполеону Бонапарт, заставляет его отказаться от своего намерения...