«На солнечной стороне». Премьера

ЦДР
представил на «Сцене на Беговой» (ул. Беговая, 5, стр. 1) 28 мая премьеру спектакля по пьесе Лауры де Векк «На солнечной стороне»
в постановке Александра Кащеева
. Перевод - Виталий Леонтович
, сценограф – Вероника Сосновская
, художник по костюмам – Марта Минасян
, художник по свету – Александр Матвеев
. В ролях заняты актеры Анна Хлесткина
, Александр Сазонов
, Наталья Омельченко
, Алиса Горшкова
, Дарья Горшкалева
, Борис Перцель
, Михаил Анисимов
.
«На солнечной стороне»
- это:
режиссерский дебют Александра Кащеева
;
пьеса о любви дружбе, написанная в стиле sms-сообщений и twitter-посланий;
первая постановка самой известной современной немецкой пьесы «Влюбленные люди»
(«Lieblingsmenschen») в России.
«На солнечной стороне»
- обычная история обычных молодых людей, запутывающихся в хороводе любовных приключений, экзаменов и случайного секса. Повседневные коммуникационные ритуалы, сводящие общение до минимального обмена информацией: «Привет-привет. Как дела? Нормально. Пока-пока…»
- стали формой существования. Подмена общения приводит героев к трагическому финалу.
Лаура де Векк
– немецкая актриса и драматург. В 2005 году участвовала в работе Франкфуртского литературного форума и драматургических мастерских в Вольфенбюттеле, Мангейме и Вене со своей первой пьесой «Влюбленные люди»
(«Lieblingsmenschen») и была признана в Германии «самой остроумной и одаренной дебютанткой» 2005 года. В марте 2007 года состоялась премьера спектакля по этой пьесе в «Театер Базель»
, поставленного режиссером Вернером Дюггелином
.
Александр Кащеев
учился в СПБГУП (мастерская З.Я. Корогоцкого
), в 2007 году закончил РАТИ (ГИТИС) (мастерская М.А.Захарова
), актер театра «Сатирикон»
. Лауреат премии «Золотой лист» в номинации «Лучшая мужская роль» - калека Билли («Калека с острова Инишман»
, режиссер – Р. Самгин
).
Пьеса Лауры де Векк «На солнечной стороне»
- первая профессиональная режиссерская работа А. Кащеева
. По замыслу режиссера, «я хотел поставить спектакль о себе, о своем поколении. Лаура де Векк написала пьесу как раз обо мне и о моих друзьях».
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