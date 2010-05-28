«На солнечной стороне». Премьера

анонс

18 февраля 2013 "Представление трагедии Александра Пушкина "Моцарт и Сальери" на убогих подмостках конца XX столетия" 3 апреля в Московском доме музыки - спектакль ярославского Камерного театра "Представление трагедии Александра Пушкина "Моцарт и Сальери" на убогих подмостках конца XX столетия".

16 мая 2000 "Памятник Юрию Никулину" На изготовление памятника нашему великому артисту, актёру и клоуну были направлены все доходы от новой авторской программы "БЕРЕГИТЕ КЛОУНОВ" известного композитора Юрия ЭРИКОНА, который выступил инициатором,организатором и продюсером потрясающего музыкального действа на арене цирка Ю.Никулина...