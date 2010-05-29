Режиссерские проекты летней театральной школы

29 мая начала свою работу IV Международная летняя театральная школа
Союза театральных деятелей России, в которой принимают участие 85 молодых актеров из 30 стран мира
. На протяжении месяца (с 29 мая по 26 июня
) участники Школы занимаются под руководством известных педагогов театральных ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга. По традиции «школярам» предстоит серия мастер-классов с выдающимися российскими деятелями театра и кино, а также постановка четырех разножанровых выпускных спектаклей.
Режиссерские проекты IV Международной летней театральной школы СТД РФ
«ПАЛАТА №9»
кукольный спектакль по мотивам повести «Палата № 6» А. П. Чехова
Режиссер — Борис Константинов
Режиссер кукольного театра Борис Анатольевич Константинов
- двухкратный лауреат Национальной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера», один из авторов проекта Karlsson Haus.
В «Палате №9» обрывается нить реальности обыденного захолустного флигеля, где обитают подвешенные в невесомости образы людей-кукол или кукол-людей. Нить, привязывающая людей к философскому понятию «нормальность».
Санитар в грязной телогрейке, каждый вечер, как машина запирающая дверь флигеля, естественно более нормален и понятен, чем глубина светлых глаз «сумасшедшего» Ванечки, бездушно отвергнутого обществом. Но он пробует жить, только по своему … На боль, он отвечает криком и слезами, на подлость – негодованием, на мерзость – отвращением. Вот и выходит, что куклы более человечны, а люди бездушные куклы. Мир перевернут…, как и сама цифра «6», предложенная доктором Чеховым, сорвавшись с гвоздя, превращается в цифру «9» - обратная перспектива, дающая нам возможность рассказать эту повесть языком метафоры, языком символов и знаков.
«ВОН БЕЖИТ СОБАКА»
Драма по рассказам Ю. П. Казакова
Режиссер — Родион Овчинников
Режиссер Родион Юрьевич Овчинников
— профессор кафедры мастерства актёра Театрального института им. Б. Щукина
, бессменный педагог по актерскому мастерству Международной летней театральной школы СТД РФ.
В инсценировку спектакля вошли шесть рассказов Юрия Казакова, удивительного русского писателя. В центре каждой истории стоит женская судьба: трагичная, жертвенная, ищущая тепла и любви. «Казаков удивительный писатель-психолог. За простотой его языка стоит знание жизни и самое главное – любовь к этой жизни, любовь ко всем людям. Мы хотим рассказать вам простую, сердечную историю, в которой вы увидите себя»
, — говорит режиссер.
«ВСЮДУ ЖИЗНЬ»
пластический спектакль
Режиссер — Егор Дружинин
Хореограф Егор Владиславович Дружинин
— художественный руководитель Drive Dance Project, хореограф-постановщик мюзикла «12 стульев», режиссер отечественной версии «Cats».
«Всюду жизнь»
- это спектакль без слов. В нем нет последовательного повествования. Это череда небольших историй, главными героями которых становятся жители одной деревни. Ни место, ни время действия не имеют никакого значения. Эта деревня живет по своим традициям, согласно своему укладу и правилам. Но жители ее встречаются, расстаются, любят, ждут, ищут и терпят, так же как и все мы. Так что искать это место можно на любой карте Мира. Остается сказать, что основной спектакля станут наблюдения и этюды самих исполнителей. Задача режиссера и хореографа лишь расставить все по своим местам, расставить акценты, подобрать музыкальный материал и подсказать актерам пластическое решение персонажей.
«ЧАЙКА»
Комедия в четырех действиях. А. П. Чехов
Режиссер — Сергей Голомазов
Режиссер Сергей Анатольевич Голомазов
— художественный руководитель Московского театра на Малой Бронной
, профессор, художественный руководитель мастерской режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС)
.
«Чайка»
, как впрочем и вся чеховская драматургия, является ключом к пониманию русской психологической театральной школы и alma mater современного российского театра. Поэтому вполне естественно, что в рамках Международной летней театральной школы СТД РФ, возникла идея постановки этой пьесы с молодыми актерами из разных стран, приехавшими на стажировку в Москву. Работа над спектаклем должна стать в первую очередь бесценным опытом на пути профессионального становления артистов — участников проекта. Что касается трактовки, то несмотря на популярность пьесы у русских режиссеров, феномен ее в том и заключается, что каждая новая постановка вскрывает все новые и новые пласты и нюансы гениального чеховского произведения. Будем ждать открытий и в спектакле «школяров».
Ссылки по теме:
Открытие IV Международной летней театральной школы СТД РФ
Школьная пора при летней погоде
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