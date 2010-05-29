Режиссерские проекты летней театральной школы

анонс

10 февраля 2007

21 год из жизни Федора Кузькина

В 1966 году повесть Бориса Можаева "Живой" напечатал в "Новом мире" Твардовский под заглавием "Из жизни Федора Кузькина". Главного героя Федора Фомича по прозвищу Живой , дерзнувшего уйти из колхоза и жить самостоятельно, по советским меркам можно было считать настоящим бунтовщиком.