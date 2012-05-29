VI Международная летняя театральная школа СТД РФ

анонс

16 сентября 2007

Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной

Замечательная пьеса Теннесси Уильямса "Трамвай желание" в 2006 году вышла в лидеры по количеству постановок! Интерес к "Трамваю "Желание" не ослабевал никогда, но редко рождаются актрисы, способные сыграть многогранный образ Бланш Дюбуа, и режиссеры, способные передать атмосферу потрясающего произведения американского драматурга.