"Реквием". В память о тех, кого убила и убивает война.

анонс

Премьера детской музыкальной сказки "Бай-бай, Храпелкин!" состоялась 25 декабря 2006 года в Московском театре клоунады под руководством Терезы Дуровой.

В ноябре 1967 года в Польше проходил Всепольский фестиваль русской и советской драматургии, в котором приняла участие и труппа театра "Современник". Из воспоминаний Галины Волчек: — " Современник " должен был впервые выехать на зарубежные гастроли .

20 декабря 2006

"Наш театр три года болен Достоевским..."

Спектакль "Бесы" по роману Ф.М.Достоевского репетировались в МДТ почти четыре года. Последние репетиции проходили во время августовского путча. Лев Додин(1991 год, август): "Наш театр три года болен Достоевским, этим вечным задавальщиком вопросов, на которые нет ответа.