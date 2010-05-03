"Реквием". В память о тех, кого убила и убивает война.

В память о тех, кого убила и убивает война.
На сцене и при поддержке МХТ им. А. П. Чехова
3, 4 мая - Международный благотворительный проект «Реквием»
к 65-летию окончания Второй Мировой войны. Автор идеи и режиссер – Кирилл Серебренников
, композитор – Алексей Сюмак
, дирижер - Теодор Курентзис
.
Участники: Джереми Айронс (Великобритания), Даниэль Ольбрыхский (Польша), Ханна Шигулла (Германия), Олег Табаков (Россия), Алла Демидова (Россия), Владимир Епифанцев (Россия), Мин Танака (Япония).
История знает пять самых страшных мировых войн (все они коснулись, в том числе и России):
Тридцатилетняя война (1618-1648).
Ею охвачена практически вся Европа. Наибольший урон нанесен Германии - около 5 миллионов погибших. Посчитать общее количество жертв не представляется возможным.
Семилетняя война (1756-1763).
На сей раз кровавая бойня «раздавила» и Европу, и Северную Америку, а также Индию и Филиппины. Уинстон Черчилль именно «Семилетнюю войну» называл «Первой мировой». Русские войска, включившиеся в боевые действия в 1756 году, впервые берут Берлин на 2 дня. Но немцы отбивают свой город. Финал семилетней трагедии – 1300 000 погибших по всему миру. Самый большой урон, как и в войне 17 века, нанесен Германии и Австрии. Они теряют около 2 миллионов жизней!
Наполеоновские войны (1792-1815)
. Задействована вся Европа. Для России - это Первая Великая Отечественная война (1812). Русской Армии удается провалить мировое победное шествие Наполеона. При этом во франко-русской кампании с обеих сторон гибнет около 800 тысяч человек! Однако, трупы французских солдат не останавливают Наполеона, и в 1815 году он начинает «бельгийскую кампанию». Агрессия французского диктатора прекращается только благодаря революции во Франции и ссылке Наполеона на остров св. Елены. В эпоху наполеоновского нашествия страны Европы потеряли более 2 миллионов человек.
Первая мировая война (1914 -1918)
. Англичане называют эту жесточайшую межнациональную схватку «The Great War», французы - «La Grande guerre». Не было страны, которую бы не задел этот широкомасштабный вооруженный конфликт: Европа, США, Япония, Уругвай, Перу... Количество погибших ужасающе велико - 20 миллионов жизней!
Вторая мировая война
(для России - Вторая Великая Отечественная). Начало - 1 сентября 1939 года, конец - 2 сентября 1945 года. Трагическое «колесо смерти» «прокатилось» по всей планете: боевые действия шли на 3 континентах и в водах 4 океанов. 9 мая русские войска второй раз в истории мировых войн берут Берлин. В самой страшной «мясорубке» Истории участвовали 62 государства! Количество жертв самого жесточайшего столкновения народов - 70 миллионов убитых! Беспрецедентная, страшная цифра!
Lacrimosa
Вспоминая самое кровавое и страшное событие последних столетий (нас разделяет с ним всего 65 лет!). Вторую Мировую Войну, - мы поминаем всех! И молим об упокоении душ вне зависимости от их вероисповеданий, национальностей и идеологических взглядов! Всякая смерть и любая война - паранойя, боль, ужас!
«Полон слез тот день,
Когда восстанет из праха,
Чтобы быть осужденным, человек.
Так пощади его, Боже,
Милостивый Господи Иисусе,
Даруй им покой. Аминь»
Эти слова из Lacrimosa, самой трагической части «Реквиема». Lacrimosa с латинского – «Текущие слезы». Слезы о тех, кто убит и о тех, кто убивал; о всех, «вдавленных» в смерть Колесом Истории! Прощение - необходимый акт примирения с жизнью, сложный и высокодуховный поступок, к которому стремится Душа и которому (в этом парадокс человеческого существа) она сопротивляется - как простить врага? Но сегодня будем одинаково милосердны к жертвам и убийцам! «Полон слез тот день», но «даруй всем покой, Аминь»!
Requiem
Requiem первоначально возникает как месса в католической и лютеранской церквах и как панихида в Православной церкви. «Покой вечный даруй им, Господи! (первые слова, положенные в основу названия Великой Службы Всепрощения под названием «Реквием») Есть и другое толкование «Реквиема», привнесенное Джузеппе Верди, - «Memento mori!»/Помни о смерти!/
Постепенно из чисто обрядового действа «Реквием» становится частью Культуры, вначале - музыкальной, затем - литературной.
И, пожалуй, впервые в сценической практике Кирилл Сребренников
, Алексей Сюмак
и Теодор Курентзис представляют Театральный «Requiem»
(это и жанр, и стиль, и эстетика, и покаяние, и этический манифест поколения). По форме это – большая оратория для четырех солистов, двух хоров и оркестра, состоящая из 10 частей.Текст написан Димитрисом Яламасом
с использованием канонического латинского текста и документальных текстов 30-40х годов. Для исполнения «Реквиема»
приглашен Российский Национальный Оркестр (художественный руководитель и главный дирижер М.Плетнев
) и Академический Большой хор «Мастера хорового пения» РГМТРЦ (художественный руководитель Л.Конторович
). Между частями оратории в полной тишине прозвучит «Сonfiteor» из семи частей (молитва при исповеди) - откровения о Смерти, Жизни, Войне, Трагедии, Свете,Тьме и Надежде на Спасение. Тишину будут «озвучивать» ( и это «озвучание» есть попытка некоего Таинства) Джереми Айронс
(Великобритания), Даниэль Ольбрыхский
(Польша), Ханна Шигулла
(Германия), Олег Табаков
(Россия), Алла Демидова
(Россия), Владимир Епифанцев
(Россия), Мин Танака
(Япония).
Все, что будет происходить на сцене МХТ 4 мая 2010 года, имеет цель: всеми возможными средствами современного искусства артикулировать не мысль, а эмоцию! Артикулировать внутренний крик - «Я не хочу умирать»! Радикальный концепт авторов «Requiemа» - деформировать Язык «как произведения Чистого Разума»
(Руссо
) в Язык, который есть «произведение Чистого чувства»! Экстремальный вокал Натальи Пшеничниковой
: шепот, плач, хрип, стон... Монологу Медеи /в исполнении Аллы Демидовой
/ сопутствует звук стеклянной гармоники. В 18 веке считалось, что звук этого инструмента, состоящего из стеклянных полусфер, так сильно действует на душевное состояние, что способно привести к расстройству рассудка…
Уникальные светящиеся объекты Malitor&Kuzmin
(Владимира Кузьмина
и Урсулы Молитор
) продолжают музыку и являют историю нескольких ипостасей Света - Свет танцующий, Свет разящий, Свет убитый, Свет обретенный и, наконец, - Lux Aeterna
/Вечный Свет/…И все эти звуки Чистого Чувства поддерживает и дополняет «волна» авторских «живых» видео-изображений, созданных специально для проекта Юлией Застава
, Ильей Шагаловым
и группой художников-графиков «Russian visual artists united»
.
Театральный «Реквием» - уникальное, величественное и завораживающее зрелище, через которое нельзя просто «перешагнуть». Потому что Война - это Трагедия и вечно открытая проблема. Война - это Катастрофа и Сфинкс жизни.
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