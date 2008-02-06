Хроника русской жизни на сцене Малого театра

В 1987 году режиссер Борис Львов-Анохин поставил в Малом театре забытую пьесу Петра Гнедича «Холопы». Роль княжны Плавутиной - Плавунцовой стала последней ролью Елены Николаевны Гоголевой. Четыре часа актриса почти постоянно находилась на сцене, сидя в глубоком кресле, но на поклонах обязательно поднималась, чтобы поприветствовать и поблагодарить партнеров. Совсем юной актрисой Гоголева сыграла в « Холопах » Дуню Веточкину, а главную роль исполняла Мария Николаевна Ермолова. А спустя 70 лет эту роль блестяще сыграла Е.Гоголева...

Еще один старейший актер Малого театра Николай Александрович Анненков в этом спектакле сыграл роль Веденея, мажордома в великолепном дворце княжны Плавутиной-Плавунцовой. Веденей Анненкова был полон внешнего величия и значительности. Но в этом величественном, гордящемся собой и своей должностью человеке жила рабская душа. Он был не только холопом по происхождению и лакеем по должности, он был рабом по убеждению, по призванию души.

В спектакле были заняты артисты Малого театра: князь Платон — Василий Бочкарев; Глафира — Руфина Нифонтова; Евсевна — Татьяна Панкова; Веточкин , стряпчий — Эдуард Марцевич; Перейдёнов, бывший крепостной парикмахер — Афанасий Кочетков; княгиня Лиз, жена брата княжны — Евгения Глушенко; Мироша — Александр Коршунов; Агничка — Елена Доронина. А роль Дуни Веточкиной сыграла Валентина Светлова...