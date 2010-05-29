Музыкальная шутка Джаз-гол

анонс

12 июня 1951 Спектакль по документальной прозе Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее» 12 июня 1951 года в Театре им. Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля «Дорогой бессмертия».

18 февраля 2013 «Большая перемена» - фестиваль для детей В Москве с 31 октября на самых оригинальных столичных сценах прошел международный фестиваль театров для детей «Большая перемена».