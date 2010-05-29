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Музыкальная шутка Джаз-гол

3 мая
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3 мая 1933
Группа артистов Музыкального театра имени Вл.И. Немировича-Данченко подготовила эстрадный номер – голосовой джаз. Первое выступление «Джаз-гола» состоялось 3 мая 1933 года.
В состав «Джаз-гола» входили: Дмитрий Камерницкий, Иван Добролюбов, Захар Эфрос, Владимир Бунчиков (в будущем известный эстрадный певец), Сергей Ценин, Александр Художников , Георгий Дойников. Руководителем «Джаз-гола» и, как правило, ведущим концертов был Владимир Канделаки.

Из воспоминаний Владимира Бунчикова:
"На одной из репетиций ко мне подошел Владимир Канделаки и сказал, что хочет организовать Джаз-гол. Мне он тоже предложил участвовать в нем. Я согласился. Занимались мы по вечерам, после спектаклей. К нам влились студенты третьего курса ГИТИСа. В Джаз-гол вошли: Камерницкий, Художников, Ценин, Добролюбов, Эфрос, Дойников и я. Художественный руководитель – В.Канделаки. У нас кроме рояля и тарелок ничего не было. Все исполнялось голосом. Я, например, изображал саксофон, кто-то флейту, контрабас и другие музыкальные инструменты. За роялем – концертмейстер Гуральник.

Однажды нам сообщили, что наш Джаз-гол хочет прослушать Немирович-Данченко. Он решил нас принять дома, жил он на улице Герцена. Дверь открыла его экономка. Вышла его супруга и пригласила нас пить чай. Но Владимир Иванович сказал, что сначала послушает нас, а уж потом чай. Мы ему показали три номера: английскую песню «Гов-гов», «Пой мне» и «Кармен». Слушал он нас внимательно, долго думал, а потом сказал: Нужно к вашей шапке «Джаз-гол» добавить слова «музыкальная шутка». Так мы и сделали. После этого в афишах стояло: «Музыкальная шутка Джаз-гол»."

Репертуар «Джаз-гола» состоял из популярных песен советских композиторов — И. Дунаевского, А. Цфасмана, М. Блантера… исполнялись даже куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» в забавном сочетании с солдатской песней «Соловей, соловей, пташечка». Певцы успешно овладевали джазовой манерой: благодаря мастерству вокальной импровизации одна и та же песня в каждом случае исполнялась по-разному.

Источники информации:
Сайт Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Владимир Бунчиков - Когда душа поет … (Неизданные воспоминания певца)
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№ 1
Artemets (Kiev)   29.05.2010 - 21:23
В статье, к сожалению, отсутствует информация о том, что данный ансамбль был не оригинальной придумкой, а всего лишь копией Comediam Harmonists из Берлина, выступавших в Москве в 1928 г. и именно в 1933... читать далее>>
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