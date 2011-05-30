30 мая – 5 июня 2011 года Центр драматургии и режиссуры
представил проект «Мастерская на Беговой» №2
.
При поддержке Посольства США в Москве и в рамках мероприятий Двусторонней президентской комиссии Медведева-Обамы
, Департамента культуры города Москвы
, Йельского университета
(США), Прокопьевского драматического театра
, программы «Новые американские пьесы в России» Джона Фридмана
и Филипа Арно
.
Потребность в лаборатории для режиссеров и драматургов зрела в ЦДР
давно. Чтобы идея заработала, сошлись несколько слагаемых: острая производственная необходимость самой художественной практики Центра
, наличие лидера, готового с энтузиазмом взяться за это дело, невостребованная и готовая к творческой работе перспективная театральная молодежь.
В качестве лидера выступил режиссер, член худсовета ЦДР
, главный режиссер Прокопьевского драматического театра Марат Гацалов
(лауреат национальной премии «Золотая маска»), он и стал руководителем «Мастерской»
. Будучи сам молодым режиссером, Марат
знал на деле, насколько полезной может стать эта затея. Приступая к работе, был убежден, что «в театре существует много того, что необходимо опробовать, проверить, исследовать, а для этого нужен простор для эксперимента, и так называемая творческая безответственность, которая в репертуарном театре бывает иногда просто невозможна».
Такой плодотворной формой, которая подсказывает новые пути в театре, а участники сообща вырабатывают возможные подходы, стала Мастерская
.
В марте 2011 года
состоялась первая «Мастерская на Беговой»
. Четыре молодых режиссера в короткий срок (5 дней) подготовили эскизы спектаклей по пьесам современных российских драматургов. По результатам зрительского голосования и оценки худсовета, к дальнейшей работе в ЦДР
был принят эскиз Кирилла Вытоптова
по пьесе Юрия Клавдиева «Развалины»
.
Вторая «Мастерская»
организована ЦДР
совместно с Йельской школой драмы
(США) и Прокопьевским драматическим театром
, который предоставляет часть своей труппы для участия в лабораторной работе и постановке режиссерских эскизов. ЦДР
не случайно стал местом встречи Нового Света и Сибири. В первом случае «Мастерская на Беговой»
делает ответный жест американской стороне, которая сердечно принимала наших драматургов и режиссеров в Йельской школе драмы
в прошлом году, а вот Прокопьевский драматический театр
стал гостем ЦДР
, когда приехал в этом сезоне на «Золотую маску» со спектаклем «Экспонаты»
в конкурсную программу. Эта встреча также не была случайной, поскольку в репертуаре ЦДР
есть спектакль «Экспонаты»
по той же пьесе В. Дурненкова
, поэтому и состоялась важная творческая встреча актеров Москвы и Прокопьевска.
С 30 мая по 5 июня 2011 года
- американский десант: в Москву на неделю прилетели преподаватели Йельской школы драмы
, чтобы прочитать лекции по актуальным вопросам современного театра, и четыре молодых американских драматурга, чьи пьесы были отобраны и переведены специально для проекта «Мастерская на Беговой»
. В шорт-лист вошли:
Маргарет Мирошник
с пьесой «Сказочная жизнь русских девушек»
,
Марта Джейн Кауфман
с пьесой «Другой Мила»
,
Мартина Майок
с пьесой «Дружба ее бедер»
,
Амелия Ропер
с пьесой «Она скакала на лошадях как на бирже»
.
Преподаватели Йельской школы драмы
провели в ходе Мастерской
открытые мастер-классы.
С российской стороны в проекте приняли участие студенты режиссерских факультетов: Максим Мышанский
, Илья Шагалов
, Александр Созонов
(курс Кирилла Серебренникова
, Школа-Студия МХАТ
), Алексей Кузмин-Тарасов
(курс Евгения Каменьковича
/Дмитрия Крымова
, РАТИ (ГИТИС)
).
Также в процессе работы Мастерской
американские драматурги познакомились со своими молодыми российскими коллегами. В завершение своего пребывания американцы представили краткие пьесы-впечатления.
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