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«Мастерская на Беговой» №2

30 мая
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30 мая 2011
30 мая – 5 июня 2011 года Центр драматургии и режиссуры представил проект «Мастерская на Беговой» №2.
При поддержке Посольства США в Москве и в рамках мероприятий Двусторонней президентской комиссии Медведева-Обамы, Департамента культуры города Москвы, Йельского университета (США), Прокопьевского драматического театра, программы «Новые американские пьесы в России» Джона Фридмана и Филипа Арно.
Потребность в лаборатории для режиссеров и драматургов зрела в ЦДР давно. Чтобы идея заработала, сошлись несколько слагаемых: острая производственная необходимость самой художественной практики Центра, наличие лидера, готового с энтузиазмом взяться за это дело, невостребованная и готовая к творческой работе перспективная театральная молодежь.
В качестве лидера выступил режиссер, член худсовета ЦДР, главный режиссер Прокопьевского драматического театра Марат Гацалов (лауреат национальной премии «Золотая маска»), он и стал руководителем «Мастерской». Будучи сам молодым режиссером, Марат знал на деле, насколько полезной может стать эта затея. Приступая к работе, был убежден, что «в театре существует много того, что необходимо опробовать, проверить, исследовать, а для этого нужен простор для эксперимента, и так называемая творческая безответственность, которая в репертуарном театре бывает иногда просто невозможна». Такой плодотворной формой, которая подсказывает новые пути в театре, а участники сообща вырабатывают возможные подходы, стала Мастерская.
В марте 2011 года состоялась первая «Мастерская на Беговой». Четыре молодых режиссера в короткий срок (5 дней) подготовили эскизы спектаклей по пьесам современных российских драматургов. По результатам зрительского голосования и оценки худсовета, к дальнейшей работе в ЦДР был принят эскиз Кирилла Вытоптова по пьесе Юрия Клавдиева «Развалины».
Вторая «Мастерская» организована ЦДР совместно с Йельской школой драмы (США) и Прокопьевским драматическим театром, который предоставляет часть своей труппы для участия в лабораторной работе и постановке режиссерских эскизов. ЦДР не случайно стал местом встречи Нового Света и Сибири. В первом случае «Мастерская на Беговой» делает ответный жест американской стороне, которая сердечно принимала наших драматургов и режиссеров в Йельской школе драмы в прошлом году, а вот Прокопьевский драматический театр стал гостем ЦДР, когда приехал в этом сезоне на «Золотую маску» со спектаклем «Экспонаты» в конкурсную программу. Эта встреча также не была случайной, поскольку в репертуаре ЦДР есть спектакль «Экспонаты» по той же пьесе В. Дурненкова, поэтому и состоялась важная творческая встреча актеров Москвы и Прокопьевска.
С 30 мая по 5 июня 2011 года - американский десант: в Москву на неделю прилетели преподаватели Йельской школы драмы, чтобы прочитать лекции по актуальным вопросам современного театра, и четыре молодых американских драматурга, чьи пьесы были отобраны и переведены специально для проекта «Мастерская на Беговой». В шорт-лист вошли:
Маргарет Мирошник с пьесой «Сказочная жизнь русских девушек»,
Марта Джейн Кауфман с пьесой «Другой Мила»,
Мартина Майок с пьесой «Дружба ее бедер»,
Амелия Ропер с пьесой «Она скакала на лошадях как на бирже».
Преподаватели Йельской школы драмы провели в ходе Мастерской открытые мастер-классы.
С российской стороны в проекте приняли участие студенты режиссерских факультетов: Максим Мышанский, Илья Шагалов, Александр Созонов (курс Кирилла Серебренникова, Школа-Студия МХАТ), Алексей Кузмин-Тарасов (курс Евгения Каменьковича/Дмитрия Крымова, РАТИ (ГИТИС)).
Также в процессе работы Мастерской американские драматурги познакомились со своими молодыми российскими коллегами. В завершение своего пребывания американцы представили краткие пьесы-впечатления.

ЦДР
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персоны
Кирилл ВытоптовВячеслав ДурненковЕвгений КаменьковичЮрий КлавдиевКирилл Серебренников
театры
Прокопьевский драматический театрУчебный театр Школы-студии МХАТЦДР

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