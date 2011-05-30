«Мастерская на Беговой» №2

анонс

В России после поражения революции 1905 - 1907 годов, в перевёрнутом мире, парящем на краю катастрофы, творческая интеллигенция искала вечные истины везде: читали Ибсена, Стринберга, слушали Грига.

"Человек со свободными, как птица, мыслями" на сцене МХТ

10 декабря 2006

Под Российским небесным флагом и девизом "АВОСЬ"!

Было душное лето 1981 года. В московском театре им. Ленинского комсомола специальная комиссия должна была принимать новый спектакль "Юнона и Авось". Жанр постановки был необычен для начала 80-х годов - рок-опера.