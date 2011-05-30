V Международная летняя театральная школа. Дипломные спектакли

30 мая
состоялось открытие V Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей России
. В рамках проекта поставлено четыре дипломных спектакля: два драматических, один кукольный и один пластический.
Материал, выбранный режиссерами для работы со студентами Школы
, не оставляет права на ошибку, от молодых актеров нужна максимальная самоотдача, погружение в материал, концентрация и соавторский, творческий подход к процессу создания спектакля. Григорий Дитятковский
работал над постановкой «Гамлета»
, как сказал режиссер: «рисковать так по крупному»
.
Игорь Лысов
выбрал произведение современного польского драматурга Марека Модзелевского
— «Коронация»
, художественная читка которой на русском языке впервые состоялась в дни проведения проекта «Польский театр в Москве»
, реализованного фестивалем «Золотая маска»
. Таким образом, именно в рамках Летней театральной школы
- первая постановка этой пьесы в России.
Евгений Ибрагимов
работал над кукольной фантазией «Метаморфозы»
, а Ренат Мамин
сделал с учениками Школы
пластический спектакль по мотивам музыки из советских кинофильмов под названием «Кинотанец»
.
Спектакли V Международной летней театральной школы СТД РФ
были показаны в Москве, Звенигороде, Серпухове и музее-заповеднике А. П. Чехова в Мелихово с 22 по 25 июня
.
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