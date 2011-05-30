V Международная летняя театральная школа. Дипломные спектакли

анонс

4 сентября 2006 Театр - лагерный, актеры - заключенные Норильский заполярный театр драмы был создан на основе лагерного театра, актеры которого были заключенными НориЛАГа. В архивах не сохранился приказ об открытии театра. Считается, что это произошло 6 ноября 1941 года, когда в бараке лагерного поселка впервые поднялся театральный занавес.

12 мая 2010 Театр «МОСТ» - новая премьера! Не успели еще отгреметь аплодисменты после спектакля «Счастливый неудачник», как неутомимый театр показал следующую премьеру!

13 февраля 2012 КАБАРЕ.DOC возвращается! 1 июля в восемь часов вечера в клубе Мастерская в Театральном проезде Политическое кабаре КАБАРЕ.DOC устраивает интерактивную вечеринку.