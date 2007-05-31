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Спектакли театра имени Шота Руставели на сцене Моссовета

31 мая
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31 мая 2007
Государственный академический театр имени Шота Руставели принял участие в VII Международном театральном фестивале имени Чехова, который продлился с 30 мая по 29 июля. Театр Руставели 31 мая показал карнавальный спектакль "Сладковато-печальный запах ванили" выдающегося режиссера Роберта Стуруа и Андро Енукидзе.
Спектакль был показан на сцене Театра имени Моссовета. Кроме того, 3-4 июня в Театре имени Моссовета московские зрители увидели гастрольную постановку - классическую трагикомедию "Невзгоды Даришхана" в постановке режиссеров Роберта Стуруа и Зазы Папуашвили.
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