Спектакли театра имени Шота Руставели на сцене Моссовета

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На торжественной церемонии в отеле "Балчуг Кемпински" были вручены престижные театральные премии Станиславского.

19 октября 2006

"Унижением и болью вырвали мое признание..."

Постановление об аресте Всеволода Мейерхольда подписал лично нарком Берия. В числе обвинений, предъявленных ему на первом же допросе, помимо "преступной связи" с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом и Юрием Олешей, значилась "работа на японскую, на литовскую разведку".