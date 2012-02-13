Письмо Вл. Киршона партийному руководству СССР

В 1932 году, за несколько месяцев до ликвидации РАПП, известный советский драматург, один из руководителей РАППа, Владимир Киршон был отправлен в зарубежную командировку в Германию. По материалам заграничной поездки писателя в 1933 году написана пьеса «Суд» - об ожесточённой классовой борьбе в Германии и соглашательской политике социал-демократов. В том же году пьеса опубликована в журнале «Новый мир» и в апреле - мае поставлена во Втором МХАТе
(художник - Игнатий Нивинский). В спектакле были заняты ведущие актеры театра: А.И.Чебан (Клаус Маурер), И.Н.Берсенев (Зольдтке), С.Г.Бирман (фрау Кетвиг), Н.М. Азарин (Карл)
Ни зрители, ни партийное руководство спектакль не приняли, а критики на постановку откликнулись довольно резкими отзывами.
По мнению исследователей творчества М.Булгакова, Булгаков в рассказе «Был май» (1934) пародирует пьесу «Суд» и иронизирует над Вл. Киршоном (Полиевкт Эдуардович) : «молодой человек ослепительной красоты, с длинными ресницами, бодрыми глазами. Перед ним стояли пять человек актеров, одна актриса и один режиссер. {} Молодой человек, терзая меня, продолжал рассказывать про несчастного Ганса. Мало того, что его арестовали, его еще и избили в участке. Но и этого мало — его посадили в тюрьму. Мало и этого — бедная старуха мать этого Ганса была выгнана с квартиры и ночевала на бульваре под дождем. {}Ганса приговорили к каторжным работам, а мать его простудилась на бульваре и умерла. Мне хотелось нарзану, сердце замирало и падало, машины хлопали и рявкали. Выяснилось, что на самом деле никакого Ганса не было, и молодой человек его не встречал, а просто он рассказывал третий акт своей пьесы. В четвертом акте мать перед смертью произнесла проклятие палачам, погубившим Ганса, и умерла».
Критические отзывы на пьесу были расценены драматургом как дискредитация его как члена правления Союза писателей, и как литератора.
В. М. Киршон — И. В. Сталину и Л. М. Кагановичу, 31 мая 1933 года:
С тех пор, как тов. Фадеева избрали заместителем председателя Оргкомитета, началась непристойная и недопустимая перед съездом кампания борьбы за руководство вместо честной партийной подготовки съезда. Началась беспринципная, без всяких оснований, «проработка» отдельных товарищей. По отношению ко мне лично, например, это можно видеть в совершенно наглядной форме не только в попытках всячески дискредитировать меня, как литературного работника, но даже и в отношении к спектаклю «Суд». Стоит лишь посмотреть политически шельмующую меня и издевательскую по отношению к пьесе статью Васильковского о «Суде», напечатанную тов. Динамовым в «Литературной Газете» (№ 24 от 23 мая). Число подобных примеров может быть умножено.
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