Мастер-классы Андрея Кончаловского

анонс

18 февраля 2013 Алексей Айги дал концерт на театральной сцене В столичном Театральном центре «На Страстном» прошел концерт Алексея Айги и его ансамбля «4.33».

13 февраля 2012 ЦДР: «На волне Ф.М.» 5 и 6 марта в ЦДР состоится премьера нового спектакля Алексея Багдасарова «На волне Ф.М.» по произведениям Ф.М. Достоевского.

24 октября 1900 «Доктор Штокман» в Художественном театре Драма Г. Ибсена «Доктор Штокман» впервые была показана в МХТ 24 октября 1900 г. Режиссеры К. С. Станиславский и В. В. Лужский.