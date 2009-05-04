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Мастер-классы Андрея Кончаловского

4 мая
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4 мая 2009
4 и 6 мая в концертном зале «МИР» Андрей Сергеевич Кончаловский дал два мастер-класса для студентов творческих ВУЗов: ВГИКа, ГИТИСа, Высших курсов режиссеров и сценаристов, Высших театральных училищ им. Щепкина и Щукина и других.
Студенты, чьи профессии так или иначе связаны с кино и театром, из 12 ВУЗов Москвы, а также молодые режиссеры, сценаристы, критики, операторы и другие
представители творческой интеллигенции полностью заполнили концертый зал «МИР». В первой лекции Андрей Сергеевич затронул важные темы для любого творческого человека: «Что считать искусством?», «Кто может называться Художником?», «В чем различия кино и театра?», «Выразительные средства кино, музыки, телевидения», «О влиянии музыки и изобразительного искусства на восприятие»...
Два часа мастер-класса прошли на одном дыхании. Студенты «не отпустили» Мастера на перерыв. Андрей Сергеевич не успел ответить на вопросы из зала и пообещал, что обязательно сделает это на следующем мастер-классе. После окончания лекции режиссер подписал книги студентам и пообщался с прессой.
Вторая же лекция, состоявшаяся 6 мая, была построена по принципу «вопрос-ответ». Режиссер отвечал на вопросы из зала: «Может ли вырасти в режиссера полнометражного кино режиссер клипов?», «Главная цель режиссера?», «Что самое важное в актерской игре?», «Что нужно, чтобы стать настоящим мастером?», «Что для Вас интересное в Вашей работе?», «Что такое свобода?»...
Вопросы поступали на протяжении всего Мастер-класса и режиссер, конечно, не успел ответить на все.
Свое выступление он закончил ответом на вопрос «Что Вы больше всего любите в жизни?». «Я люблю учиться и учить своих детей», - сказал Андрей Сергеевич и заверил, что авторы лучших вопросов (в том числе, и тех, что были записаны в специальную «Книгу отзывов») будут награждены подарками - книгами и DVD с его фильмами, а ответы на избранные вопросы будут опубликованы на сайте и в одной из центральных газет.
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Мастер-классы Андрея Кончаловского фотографии
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