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«Можно попросить Нину?»

4 мая
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4 мая 2010
«Можно попросить Нину?»
В преддверии 65-летия победы в Великой отечественной войне театр-студия «Зачарованный зонтик» показал на сцене музея Ф. М. Достоевского спектакль «Можно попросить Нину?» по повести Кира Булычева. В главных ролях – заслуженный артист РФ Сергей Барковский и актриса Мюзик-холла Ольга Мирошникова.
Спектакль был показан 4 мая .
Телефонные провода фантастическим образом проходят сквозь время и соединяют 1972 и 1942 года, мирный Ленинград с блокадным городом. Находясь в одной и той же квартире, разделенной тридцатью годами, герои – немолодой уставший от жизни инженер и голодная замерзающая девочка – пытаются помочь друг другу.
Сергей Барковский и Ольга Мирошникова блестяще играют этот сложнейший для исполнения материал – идущий на сцене телефонный разговор – раскрывая такие нюансы психики и поведения, что зритель полностью погружается в атмосферу двух эпох и чувствует себя наблюдателем, притаившимся в темном уголке этой непостижимой квартиры.
Вкупе с необычной режиссурой бессменного руководителя театра-студии Евгения Радкевича и музыкальным сопровождением, сочетающим музыку Эдуарда Артемьева и работающей в стиле progressive группы “Arena”, получается захватывающее зрелище, в котором каждый – и ребенок, и взрослый зритель – найдет что-то свое.
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персоны
Эдуард АртемьевСергей БарковскийКир БулычёвОльга МирошниковаЕвгений Радкевич

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