В преддверии 65-летия победы в Великой отечественной войне театр-студия «Зачарованный зонтик»
показал на сцене музея Ф. М. Достоевского спектакль «Можно попросить Нину?»
по повести Кира Булычева
. В главных ролях – заслуженный артист РФ Сергей Барковский
и актриса Мюзик-холла Ольга Мирошникова
.
Спектакль был показан 4 мая
.
Телефонные провода фантастическим образом проходят сквозь время и соединяют 1972 и 1942 года, мирный Ленинград с блокадным городом. Находясь в одной и той же квартире, разделенной тридцатью годами, герои – немолодой уставший от жизни инженер и голодная замерзающая девочка – пытаются помочь друг другу.
Сергей Барковский
и Ольга Мирошникова
блестяще играют этот сложнейший для исполнения материал – идущий на сцене телефонный разговор – раскрывая такие нюансы психики и поведения, что зритель полностью погружается в атмосферу двух эпох и чувствует себя наблюдателем, притаившимся в темном уголке этой непостижимой квартиры.
Вкупе с необычной режиссурой бессменного руководителя театра-студии Евгения Радкевича
и музыкальным сопровождением, сочетающим музыку Эдуарда Артемьева
и работающей в стиле progressive группы “Arena”, получается захватывающее зрелище, в котором каждый – и ребенок, и взрослый зритель – найдет что-то свое.
обсуждение >>