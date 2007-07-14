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Любовь Орлова на сцене театра имени Моссовета

6 мая
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6 мая 1947
6 мая состоялась премьера спектакля театра имени Моссовета «Русский вопрос» в постановке Ю. Завадского. Художник - М. А. Виноградов. В роли Джесси - Любовь Орлова, в роли журналиста Гарри Смита - Р.Плятт.
А. Щеглов. «Моя мать Ирина Вульф»: «В 1947 году в Москве образный язык пьес и спектаклей был заморожен идеологическим наркозом, шаг в сторону от которого квалифицировался жестко. Но обаяние актеров, возможность зрителя увидеть Орлову, Плятта, Названова, Абдулова «вживую» сообщали смысл той заказной пьесе Симонова. Это был рискованный дебют знаменитой кинозвезды Орловой на драматической сцене.»
Александр Хорт «Любовь Орлова»: «Газеты пестрели одобрительными откликами. Но газета газете рознь – для советского человека, для советского творца важно, что скажет самая главная из них, «Правда». Это будут знать все, кому надо.
«Правда» откликнулась только 29 июня. В большой обстоятельной рецензии был сделан обзор постановок «Русского вопроса» в трех театрах: Малом, имени Моссовета и имени Евг. Вахтангова (с такими сокращениями писались эти названия). В каждом спектакле критики Д. Заславский и Ю. Лукин обнаружили свои плюсы и минусы. Сравнивались исполнители ролей Смита, Боба Мэрфи, Гульда. Что касается Джесси, то вахтанговская не упоминалась совсем, игру Д. Зеркаловой из Малого отметили одной служебной фразой. Зато моссоветовская удостоилась благосклонности правдинских журналистов: «Сложный образ Джесси нашел замечательную исполнительницу в лице Л. Орловой. Это первая роль, сыгранная талантливой актрисой советского кино на театральной сцене, и театр им. Моссовета может порадоваться успеху такой "дебютантки". Много человечности и очень тонкого мастерства в игре Л. Орловой. Выразительными штрихами раскрывает она психологию женщины, попытавшейся как бы заново начать свою жизнь, найти место в жизни – конечно, в своем, очень узком, ограниченном понимании мира. Теплые краски находит актриса для изображения растущей любви Джесси к Смиту».
Это было свидетельством победы. Наша знаменитая актриса добилась очередного творческого успеха.
Спектакль шел два-три раза в неделю. Для киноартистки нежелательно быть привязанной к театру столь жестким графиком. Для театра же во избежание всяких эксцессов хорошо иметь два состава. Поэтому у Любови Петровны была дублерша – Этель Марголина»
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Юрий ЗавадскийЭтель МарголинаЛюбовь ОрловаРостислав Плятт
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