Островский в Первом рабочем театре Пролеткульта

анонс

18 февраля 2013 Мастер-классы Андрея Кончаловского 4 и 6 мая в концертном зале «МИР» Андрей Сергеевич Кончаловский дал два мастер-класса для студентов творческих ВУЗов.

13 февраля 2012 ЦДиР: Первая премьера ноября Первая ноябрьская премьера Центра драматургии и режиссуры «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, известного отечественного драматурга, - на первый взгляд не вписывается в основную идею деятельности Центра – открывать новое.

18 февраля 2013 Алексей Айги дал концерт на театральной сцене В столичном Театральном центре «На Страстном» прошел концерт Алексея Айги и его ансамбля «4.33».