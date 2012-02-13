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Новый термин - «социалистический реализм»

8 мая
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8 мая 1932
Размышления над путями развития искусства социалистического общества, проблемами традиций и новаторств, идейности и мастерства, места и роли художника в жизни общества и формировании нового типа личности логически подводят Луначарского к осмыслению проблемы метода, присущего этому новому искусству. Так, в процессе поисков точной формулировки метода советской литературы он употребляет такие понятия: «героический реализм», «монументальный реализм», «новый диалектико-материалистический пролетарский реализм», «социальный реализм». Потребность в новом определении ощущалось и многими писателями, критиками, о чем свидетельствовали поиски вариантов: «новый реализм» (А.Воронский), «тенденциозный реализм» (В.Маяковский), «монументальный реализм» (А.Толстой), а также «пролетарский реализм», «социалистический романтизм» и т.д.
Когда в «Литературной газете» в мае 1932 года впервые появился термин «социалистический реализм», получивший признание широких кругов писательской общественности, Луначарский одобрительно откликнулся на его появление: « Термин хороший, содержательный, могущий интересно раскрыться при правильном анализе».

Источник: Б. Шляхов «Идейное наследие А.В.Луначарского и современность»
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